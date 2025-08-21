Biztonsági frissítést adott ki az Apple, azonnal telepítse

Az Apple némi késéssel ugyan, de már kiadta az új operációs rendszere, az iOS 26 beta változatát, így hamarosan a végleges, stabil változat is elérhetővé válhat. Előtte azonban még érdemes odafigyelni a mostani rendszerre, a cég ugyanis egy biztonsági frissítést adott ki – ráadásul nemcsak az iOS, hanem az iPadOS és a macOS számára is.

Az Apple biztonsági megjegyzései szerint a frissítés egy, a képadatok olvasásával és írásával kapcsolatos biztonsági rést foltoz be. „Egy rosszindulatú képfájl feldolgozása memóriakárosodást okozhat” – indokolta a vállalat, miért is van szükség a frissítésre. Az Apple szerint a sebezhetőséget valószínűleg már használhatták támadásra, méghozzá „egy rendkívül kifinomult támadásban”, célzott személyek ellen.

A frissítés a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontokon keresztül indítható el.

