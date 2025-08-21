Kikerült a netre több százezer privát beszélgetés

Akár az ön beszélgetése is megjelenhetett a Google keresőben, ha használta mostanában az Elon Musk tulajdonában lévő Grok chatbotot. Tömegesen kerültek nyilvánosságra diskurzusok, vannak, amelyek erősen illegális dolgokról folytak.
Több százezer, az Elon Musk-féle xAI Grok chatbotjával folytatott beszélgetés vált könnyen elérhetővé a Google keresőben – számolt be róla a Forbes.
Mint a portál jelentése kifejti, ha egy felhasználó a „megosztás” gombra kattint egy beszélgetésnél, és létrehoz egy linket/url-t, megoszthatja a chatbottal folytatott diskurzust. Alapvetően eddig még nem lenne nagy a gond, elvégre csak az láthatná a beszélgetést, aki megkapja ezt a linket – de mivel a Google keresője is indexeli a hivatkozást, akár ott is megjelenhetnek az esetenként érzékeny témájú diskurzusok. Így célzott kereséssel bárki megkeresheti és elolvashatja azokat.
A Grok esetében – csakúgy, mint a ChatGPT-nél – szintén számos olyan beszélgetés lett nyilvánosan elérhető, amit egészen biztosan nem széles közönségnek szánt a szerzője. S bár a Grok szabályzata tiltja például a biológiai, kémiai, vagy tömegpusztító fegyverek készítésére irányuló diskurzusokat, azért ez a felhasználókat nem tántorítja el attól, hogy időnként ilyen kérdéseket szegezzenek az eszköznek.
A kikerült beszélgetésekben van olyan, amiben a chatbot az egyik legerősebb fájdalomcsillapító, a fentanil előállításában segédkezik, felsorol különböző módszereket az öngyilkosságra, vagy épp bomba készítésére. Egy esetben még a tulajdonos, Elon Musk meggyilkolására is készített egy részletes tervet.
A TechCrunch kérdésekkel fordult az xAI-hoz az ügyben, de egyelőre nem kapott válaszokat.
