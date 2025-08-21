Integetett? 290 millió kilométerről készült fotó a Földről

Idén már két éve annak, hogy elindult a Földről a NASA Psyché nevű űrszondája, amit úticélja végén a vele azonos nevű kisbolygót fogja tanulmányozni. A Psyché 16 a Mars és a Jupiter pályája közötti övben kering a Nap körül, és az elsődleges elemzések szerint olyan sok nemesfémet tartalmaz, hogy minden embert milliárdossá tehetne a Földön.

Az űrszonda segítségével a mérnökök korábban már tesztelték a jövő kommunikációs technológiáját, de azt is kipróbálták már a szakemberek, hogy miként tud rögzíteni olyan égitesteket, amelyek a Nap visszavert fényétől ragyognak. Alig egy hónapja a csapat hosszú expozíciós idővel készített fotót a Földről és a Holdról, nagyjából 290 millió kilométeres távolságból.

A kép érdekessége, hogy meglehetősen szokatlan perspektívából lehet látni a bolygót. A Föld és a Hold a sötét háttér előtt ragyog, amelyet a Kos csillagkép más csillagai vesznek körbe.

NASA

Az űrszonda két kamerával van felszerelve, amelyek az emberi szem számára látható és láthatatlan hullámhosszon rögzítik a képeket, hogy segítsenek meghatározni a fémekben gazdag aszteroida összetételét.

A Psyche űrteleszkópnak összesen körülbelül 3,5 milliárd kilométert kell megtennie ahhoz, hogy elérje a fő aszteroidaövet, és 2029 júliusának végén a Psyche aszteroida pályájára álljon. A 280 kilométer széles aszteroida a Nap körül kering a fő aszteroidaöv külső részén, a Mars és a Jupiter között. A tudósok úgy vélik, hogy az űrkőzet egy planetezímál, vagyis egy korai bolygó szabaddá vált magja lehet. A szakemberek úgy vélik, hogy a Naprendszer korai formálódása során tűnhetett el az azt körülvevő réteg.

(Cikkünk nyitóképe illusztráció.)

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.