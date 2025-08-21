Álomfunkciót kapott a Google Fotók, úgy működik, mint a Photoshop

Szerdán mutatta be a Google a legújabb csúcsmobiljait, a Pixel 10-sorozat tagjait, amelyek a magyar piacra is megérkeznek majd. A cég azonban nemcsak a mobilos palettáját frissítette, hanem a Google Fotókat is, így a felhasználók most már párbeszéd formájában is kommunikálhatnak a mesterséges intelligenciával, hogy pontosan milyen módon szeretnék szerkeszteni a képeiket.

A cég közlése szerint a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen szöveggel vagy hanggal adjon utasítást a felhasználó, a változtatások pedig rögtön meg is jelennek. Az eredmény eléréséhez még az sem kell, hogy a felhasználó megmondja, melyik szerkesztőeszközt használja a szoftver. A fejlesztés mögött természetesen a Google saját mesterséges intelligenciája, a Gemini dolgozik.

A vállalat szerint a megoldás képes eltávolítani a háttérben lévő tárgyakat – például autókat –, javítani a fakó színeket, eltávolítani a tükröződéseket és így tovább. Ha valaki nem elégedett a végeredménnyel, további parancsokkal finomhangolhatja a képszerkesztést.

Google

A megoldást először csak az amerikai Pixel 10-tulajdonosok használhatják, ám a cég a jövőben minden bizonnyal más országokban is elérhetővé teszi majd az újdonságot.

