Lejjebb vitték a magas vérnyomás küszöbértékét, az új ajánlások már az alkoholfogyasztásra is kitérnek

2017 óta először módosítottak az Egyesült Államokban a magas vérnyomásra vonatkozó szakmai irányelveken. Az American Heart Association és az American College of Cardiology nevű szakmai szervezetek – az újabb és újabb kutatások kiértékelésével – folyamatosan felülvizsgálják a szakmai ajánlásokat, már ami a magas vérnyomást illeti.

Ezt okkal teszik: mint a CNN kiemeli, a szívbetegségek világszerte vezető haláloknak számítanak, a magas vérnyomás pedig az egyik olyan kiváltó oka, amit a legkönnyebben kezelni lehet. Arról nem is beszélve, hogy a vérnyomás kordában tartása a vesebetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és a demencia kialakulásának kockázatát is csökkentheti.

Ami az új irányelveket illeti, a normál vérnyomásérték nem változott: ez 120/80 higanymilliméter (Hgmm), az emelkedett pedig a 120-129/80 Hgmm. Ugyanakkor, ha már 130/80 higanymilliméter feletti a vérnyomása, az új iránymutatások mentén az orvosa kérni fogja öntől, hogy változtasson.

A gond, hogy a magas vérnyomás során – noha jellemzően nincsenek érezhető tünetei – a vér az erek falának nyomódik, és a szív kevésbé lesz hatékony. Arról nem is beszélve, hogy az ereknek és a szívnek magának is keményebben kell dolgoznia.

Ha nem kezelik a problémát, a magas vérnyomás végül károsítja az artériákat, és növeli a stroke, valamint a szívroham kockázatát. Az új irányelvek értelmében, ha a vérnyomása szisztolés értéke – ami a per jel előtti, első szám – 130 és 139 között mozog, az orvosának ösztönöznie kell önt arra, hogy változtasson az életmódján, természetesen az egészségesebb irányba. Ha ez három-hat hónapon belül nem hoz látható változást, akkor gyógyszeres kezelés javallott.

A 2017-ben hatályba lépett iránymutatás még azt mondta, hogy akinek 140 feletti a szisztolés vérnyomása, életmódbéli változásra, valamint gyógyszeres kezelésre is szüksége van. Ami az egészséges életmódot illeti, az új irányelvek szerint ide sorolható az egészséges testtömeg fenntartása vagy elérése, a „szívbarát étrend”, az ételek sótartalmának csökkentése, a stresszkezelés, a heti minimum 150 percnyi enyhe fizikai aktivitás, valamint az erőnléti edzés is.

Van azonban más változás is: az új irányelvek már javasolják azt is, hogy mondjon le az alkoholról. A férfiak számára kettő vagy kevesebb, a nők esetében pedig legfeljebb egy ital javallott – de elég hangsúlyos a „legfeljebb”, inkább a nullát sugalmazza az iránymutatás. A szakemberek szerint ma már sok bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy az alkohol negatív hatással van a vérnyomásra.

A terhes, vagy teherbe esni kívánó nők számára már hangsúlyozzák azt is, hogy kövessék figyelmesen a vérnyomásukat, mivel annak magas értéke veszélyes lehet.

