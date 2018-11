Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","shortLead":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","id":"20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20db5d38-e309-4d4b-a518-9e98fc00d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 19. 09:03","title":"Keményen beszólt Jim Carrey a Facebooknak, és mindenkinek, akinek még köze van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus–Konzum–csoport részéről több nemzetközi befektetési szolgáltatóval tartják a kapcsolatot.","shortLead":"Az Opus–Konzum–csoport részéről több nemzetközi befektetési szolgáltatóval tartják a kapcsolatot.","id":"20181119_Nemzetkozi_piacra_lep_Meszaros_Lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bb25e8-98d4-4875-87e0-96b5100e8871","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Nemzetkozi_piacra_lep_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. november. 19. 10:19","title":"Nemzetközi piacra lép Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Győztek az egészségvédők.","shortLead":"Győztek az egészségvédők.","id":"20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9deb2-d04e-4332-b5f9-75b97ffe8783","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","timestamp":"2018. november. 18. 17:29","title":"Visszavett karácsonyi kampányturnéjából a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fdfa6-edff-4f61-b63e-741ab5fe59f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az UNICEF Gyerekhang nap akciója keretében kedden délutánra gyerekeket hívtunk a szerkesztőségbe.\r

\r

","shortLead":"Az UNICEF Gyerekhang nap akciója keretében kedden délutánra gyerekeket hívtunk a szerkesztőségbe.\r

\r

","id":"20181120_Ma_gyerekek_segitik_a_hvghut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847fdfa6-edff-4f61-b63e-741ab5fe59f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897255c6-fb8f-4d60-8561-36644af524bf","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ma_gyerekek_segitik_a_hvghut","timestamp":"2018. november. 20. 09:39","title":"Már dolgoznak a hvg.hu-t segítő gyerekszerkesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont hidakat akar építeni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont...","id":"20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da444d0-4de7-420e-88f3-ae66b58b38e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","timestamp":"2018. november. 19. 17:31","title":"Weber: A nacionalizmus lesz a fő ellenfél az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","shortLead":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","id":"20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22f84a-60db-4ba8-a483-4a9f37501f0a","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","timestamp":"2018. november. 19. 10:54","title":"Gyönyörű hólepel fedte be a Normafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c3828-2f4b-472f-8c9d-cd48e3733284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","timestamp":"2018. november. 19. 18:53","title":"Olcsóbb lesz a benzin szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","shortLead":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","id":"20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a50df84-a16a-4b9e-9629-aebcd244e8b7","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","timestamp":"2018. november. 20. 10:23","title":"Szaddám Huszeinre emlékező tábla jelent meg Londonban, meglepő felirattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]