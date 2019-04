Az történt ugyanis, hogy lebukott Fekete-Győr András, aki valójában a Fideszeszesz beépített embere a demokraták oldalán. Hiszen be is vallotta: nemrég még fideszes szavazó volt ez a takonypóc. Orbán fizeti, még úgy is néz ki, mint a fiatal Viktor, mikor az liberálisként a fejével bántalmazta a szocialista rendőrök békésen lengetett gumibotját. Lebukott minap Mellár Tamás is, akit talán meg is vett a Fidesz, csodálkozunk-e, hisz Pécsett, ahol bomlasztja a demokraták összefogását, ő korában fideszes képviselő volt, depláne a Századvég Gazdaságkutató egyik alapítója és vezetője. Nyilvánvalóan fideszes, máig összejárhatnak inni a szőlőbányában. Úgyhogy figyeljék csak, hogy kirúgja holnap a Párbeszéd a frakcióból, hisz csak nem melengetnek egy fideszest az összefogós keblükön! Seperc kirakják a fideszest!

Lebukott továbbá Botka László, aki fideszes, mind láttuk tavalyelőtt a fotót ezerszer, ahol olyan erőszakosan mond ki egy csébetűt, mint egy fideszes, és járt nála Szegeden Orbán is, teljesen világos, hogy megvette a Fidesz, nekik bomlasztva dolgozik, Botka László fideszes. Azért telepítették most Kubatovot meg Habony emberét Szegedre, hogy Botkának segítsenek, ez nyilvánvaló! Annak idején Juhász Pétert is a Fidesz fizette, és milyen jól is járt a Juhász, politikusként és magánéletében is külön vidám volt számára az az időszak. Fideszes. Hont Andrást meg a mai napig Deutsch Tamás mozgatja, nem is megvette, de egyenes lízingeli a Fidesz. Hont, bont, ront, font, pont. Azért megy ki ez a fideszes Hont a Jobbik majálisára, mert a Fidesz küldte, jó, hát nem megy ki igazából, de a Jobbikkal különben is össze kellett volna fogni, azt meg nem akarta a Hont, vagy de, mindegy, mert fideszes! Minekutána pedig a HVG még egyszer sem írta meg az igazságot, miszerint Karácsony Gergely olyan kőkemény gyomrost osztott ki a Fidesznek, hogy holnap valószínű Orbán lemondása, hát nyilvánvaló, hogy a HVG a Fidesznek kampányol. Mi másért spórolta volna meg nekik mostantól a plakátpénzt a Fidesz?

Múltkor meg ahogy hallgatom Krug Emíliát, hát mondom ez a kishölgy egyenesen rajong a Fideszért. A Laknerrel, abban is mekkorát csalódtam, azt akarja az állandó kukacoskodásával elérni, hogy maradjon a Fidesz-diktatúra a nyakunkon? Vagy miért csinálja ezt, hogy így adatok, meg számok, meg emlékeztet dolgokra, amik történtek?! Most nem az a lényeg, hogy mi volt meg mennyi!

Konok Péter marxista máza mögött egyértelmű narancsrajongás rejtőzik, teljesen világos, hogy a Fidesz fizeti. Különben úgy patkányozna, ahogy az demokratáktól elvárt. Tamás Gáspár Miklós meg milyen jóban volt már a rendszerváltás idején Orbánnal, tuti, hogy a mai napig neki drukkol, pedig Kádár alatt jobb volt. Ne dumáljon már bele TGM abba, amihez nem is ért! Meg eleve ne szavazzon, ha nem itt él! Vagy élt! Értik, mire gondolok! A 444 meg fideszes, semmi nem jó nekik. Ahelyett, hogy kampányolnának az összefogásnak, kapargatják a videóikkal Ferencvárosban, amit nem kéne! Uj Pétert a Fidesz fizeti. Itt minden elemző csak elemezget, minden firkász csak firkálgat! Mert fideszesek! A közvélemény-kutatóknak viszont egyrészt fogalmuk sincs, mert engem sosem kérdeztek meg, pedig én járok az emberek között, másrészt megvette őket a Fidesz. Ha Hann Endre nem lenne fideszes, akkor jobb számokat mondana az ellenzéknek. Én csak annak a bikininek hiszek, amit magam hasítottam.

A Kétfarkú Kutya Pártot pedig nyilvánvalóan a Fidesz fizeti: nézem rajtuk a luxuskapucnis pulcsikat, kezükben a luxustekert cigiket, ahogy csak szórják, szórják az állami támogatásukat mindenféle buszmegállóra meg kátyúzásra, holott költhetnék magukra is. Miért nem teszik? Mert a Fidesztől sokkal több pénzt kapnak titokban! Ha idén összefognának az EP-választáson a demokraták meg a kutyák, olyan hatalmas csapást mérnének a zsebhitlerre, hogy lepofozzák Alcsútig! De nem, mert Döme Zsuzsannát és Dada Suzit is a Fidesz pénzeli; Ráhellel, mint három tojás, úgy hasonlítanak, össze is járnak a terepjáróikkal.

Nos. Akkor ezt rögzítsük. Akkor innentől ez legyen kimondva, hogy szerintetek, drága felkiáltójeles kommentmariskák meg Betelefonáló Bélák, „hobbiblogerek” és ifjú zselészocik, mondjuk ki, hogy szerintetek a fentiek mind fideszesek. Legyen. De akkor holnaptól ne panaszkodjatok, hogy miért nem szeret titeket, miért nem kampányol nektek az az újságíró, elemző, kutató, más párt politikusa, és bárki, akit fideszesnek üvöltötök, akit fideszesnek köpködtök, akit fideszesnek hazudtok. Akkor ezt fejezzétek be. Ha szerintetek a fentiek mind fideszesek, miért is kéne titeket felszeretniük? Hm? Egyáltalán, tisztában vagytok azzal, hogy micsoda ordenáré sértés, micsoda címeres gazemberség tőletek ezeket az embereket vádolni fideszességgel?

Pláne, ha megnézzük, kik az egyetlenek, akiket szerintetek biztosan nem a Fidesz pénzel. Azok a tisztességes, mértékadó szakemberek és köztiszteletnek örvendő államférfiak-államasszonyok, helyben megbecsült potentátok, akik példaértékű és minden gyanú felett álló, közmegelégedésre számot tartó és a közösség vagyonát felelősen kezelő megállapodásra jutottak a Fidesszel a kerületi parkolási pénzeket illetően. Ugye?

A cikket és a szerzőt a Fidesz fizette.