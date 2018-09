Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy Twitter-felhasználó feltette a kérdést a követőinek, hogy ők milyen jótanáccsal látnák el a saját 16 éves énjüket, a válaszok pedig zseniálisak. Egy Twitter-felhasználó feltette a kérdést a követőinek, hogy ők milyen jótanáccsal látnák el a saját 16 éves énjüket...","id":"20180927_Tanacs_kamaszkor_16_eves_Twitter 2018. szeptember. 27. 10:50 Ön mit tanácsolna a 16 éves kori énjének? Nőtt a számlák kiegyenlítésének ideje, és a behajthatatlan követelések száma, de legalább csökkent a halasztott fizetések aránya a magyar vállalatok közötti kereskedelemben. 2018. szeptember. 27. 13:40 Hiába futnak a pénzük után, egyre több a behajthatatlan követelés Még nem indított nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében, ellentétben Jurij Lucenko főügyész állításával - közölte Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője a LIGA.net ukrán hírportál szerint. 2018. szeptember. 28. 09:52 Az ukránok sem tudják, hogy vizsgálják-e a magyar útlevelek ügyét Két fiatalkorú fiúról van szó. Tompáról tűntek el. 2018. szeptember. 28. 05:33 Eltűnt holland fiatalokat keresnek a magyar rendőrök – fotó Cara Delevingne modell is beszélt arról, miért hallgatott sokáig az őt ért szexuális zaklatásról. 2018. szeptember. 27. 11:40 „Szégyelltem magam, és nem akartam nyilvánosan tönkretenni másnak az életét" Az azóta nem jogerősen életfogytiglanra ítélt P. László levelében egyebek mellett arról írt, hogy a merényletet nem egyedül követte el. 2018. szeptember. 28. 07:45 Itt a levél: állítólag ezt írta a belügynek a Teréz körúti robbantó Döntött az UEFA: 2024-ben Németországban rendezik meg az Európa-bajnokságot. 2018. szeptember. 27. 15:35 Németországban lesz a 2024-es foci-Eb Egyre több jel mutat arra, hogy közeledik egy következő gazdasági korrekció, így az olcsó pénz időszakának Európában is vége szakad. Mit tehetnek a kvv-k, ha felkorbácsolódik a kamatemelési hullám?

2018. szeptember. 28. 11:32 Eddig volt olcsó a pénz - 2019-től új világ jön