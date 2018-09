Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába jelölt, szexuális zaklatással megvádolt bíró. A jelölt a szenátus igazságügyi bizottságának csütörtöki meghallgatásán mondta ezt, miután korábban ugyanott felszólalt Christine Blasey Ford, aki megvádolta Kavanaugh-t.","shortLead":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába...","id":"20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cc1d5-777d-4d83-a14f-af2811175df2","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:09","title":"Trump főbírójelöltje ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0505a-a0a4-4ead-b4f5-9980f4077135","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"William Sinclair nagyapja Winston Churchill mellett szolgált az I. világháborúban a brit Daily Mail értesülései szerint.","shortLead":"William Sinclair nagyapja Winston Churchill mellett szolgált az I. világháborúban a brit Daily Mail értesülései szerint.","id":"20180928_Ismert_brit_arisztokrata_zuhant_a_Lanchidrol_a_Dunaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d0505a-a0a4-4ead-b4f5-9980f4077135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553aeb27-ae58-4f96-aab8-b5a9d4dc10d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ismert_brit_arisztokrata_zuhant_a_Lanchidrol_a_Dunaba","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:50","title":"Ismert brit arisztokrata zuhant a Lánchídról a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nem akarta, hogy a találkozó ütközzön Brett Kavanaugh meghallgatásával.","shortLead":"Az elnök nem akarta, hogy a találkozó ütközzön Brett Kavanaugh meghallgatásával.","id":"20180927_Elhalasztottak_Trump_es_tavozo_igazsagugyminiszterhelyettes_talalkozojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7295bc1-764e-402c-8d65-a17ce1c686ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Elhalasztottak_Trump_es_tavozo_igazsagugyminiszterhelyettes_talalkozojat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:10","title":"Elhalasztották Trump és a távozó igazságügyminiszter-helyettes találkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására félretegyen – derül ki az OTP 2017-es Öngondoskodási Indexének eredményeiből.","shortLead":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására...","id":"20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069dcd71-3f97-4fc5-b361-1babf714c6d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:39","title":"Riasztóan kevés magyar tesz félre a gyerekeinek, unokáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy német energiaszolgáltató irtana erdőt, ez ellen tiltakoznak sokan, köztük Julia Mandoki énekesnő is, aki egy nyolcméteres lombházból esett ki.","shortLead":"Egy német energiaszolgáltató irtana erdőt, ez ellen tiltakoznak sokan, köztük Julia Mandoki énekesnő is, aki...","id":"20180928_Erdoirtas_ellen_tiltakozott_hatalmasat_zuhant_Leslie_Mandoki_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc184204-8ceb-4812-8b3f-d50e359b95a0","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Erdoirtas_ellen_tiltakozott_hatalmasat_zuhant_Leslie_Mandoki_lanya","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:41","title":"Erdőirtás ellen tiltakozott, hatalmasat zuhant Leslie Mandoki lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b45156-7368-4cc8-b559-4cad8b74633e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába mutatott pirosat a jelzőlámpa, a sofőr megpróbált áthajtani a hídon, pedig ott nem fért el két autó egymás mellett.","shortLead":"Hiába mutatott pirosat a jelzőlámpa, a sofőr megpróbált áthajtani a hídon, pedig ott nem fért el két autó egymás...","id":"20180929_szabalytalan_autos_szabalytalansag_toyota_hilux_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b45156-7368-4cc8-b559-4cad8b74633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266318fe-5390-4967-8f08-ec6570bf0ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_szabalytalan_autos_szabalytalansag_toyota_hilux_video","timestamp":"2018. szeptember. 29. 06:41","title":"Instant karma: áthajtott a piroson a sofőr, de a tolatás már nem ment neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára éghajlat-befolyásoló tényezővé vált.","shortLead":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára...","id":"201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1569e9-95eb-4ed4-86d2-3a42d4968ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:30","title":"A légkondi-paradoxon: áldás vagy átok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Francesco Russo megelégelte, hogy vannak női meg férfi cipők. Ezentúl 35-től egészen 45-ös lábméretig gyárt magas sarkú lábbeliket. ","shortLead":"Francesco Russo megelégelte, hogy vannak női meg férfi cipők. Ezentúl 35-től egészen 45-ös lábméretig gyárt magas sarkú...","id":"20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff57067-0529-4abd-8b10-6c832f3dbc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4629a-8617-423e-80b7-9db755e2d858","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Mostantol_ferfiaknak_is_keszit_magas_sarkut_a_hires_cipotervezo","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:30","title":"Mostantól férfiaknak is készít magas sarkút a híres cipőtervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]