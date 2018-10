Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenátus egyik épületében tiltakoztak. ","shortLead":"A szenátus egyik épületében tiltakoztak. ","id":"20181005_Amy_Schumer_Emily_Ratajkowski_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0e576d-8fa6-40fe-ac54-2f95c4b93cb8","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Amy_Schumer_Emily_Ratajkowski_tuntetes","timestamp":"2018. október. 05. 10:38","title":"Letartóztatták Amy Schumert és Emily Ratajkowskit a Kavanaugh elleni tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárpár tizenkét évig élt együtt, a TV2 műsorvezetője még a nyáron költözött el a rádióstól. ","shortLead":"A sztárpár tizenkét évig élt együtt, a TV2 műsorvezetője még a nyáron költözött el a rádióstól. ","id":"20181005_szakitott_varkonyi_andrea_es_bochkor_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d002a7-5b0c-4aa9-b3a1-ff1051d9239f","keywords":null,"link":"/elet/20181005_szakitott_varkonyi_andrea_es_bochkor_gabor","timestamp":"2018. október. 05. 13:43","title":"Szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áll a konvoj a ferihegyi D porta előtt.","shortLead":"Áll a konvoj a ferihegyi D porta előtt.","id":"20181005_Mar_nagyon_varjak_a_luxusgepeket_amiket_Orban_is_szokott_hasznalni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b645ea6-94c7-4462-8671-0cd258119262","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Mar_nagyon_varjak_a_luxusgepeket_amiket_Orban_is_szokott_hasznalni__video","timestamp":"2018. október. 05. 14:23","title":"Már nagyon várják a luxusgépeket, amiket Orbán is szokott használni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vendéget egyenesen a kórházba kellett vinni a KitKatClubból.","shortLead":"Egy vendéget egyenesen a kórházba kellett vinni a KitKatClubból.","id":"20181005_Veszelyes_bakterium_miatt_kellett_bezarni_egy_berlini_szexklubot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce6538-169b-42c7-a6da-2f6a030ab7d5","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Veszelyes_bakterium_miatt_kellett_bezarni_egy_berlini_szexklubot","timestamp":"2018. október. 05. 10:36","title":"Veszélyes fertőzés miatt kellett bezárni egy berlini szexklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt állította, nem tudtak a betegről, Székely László és egy levél is cáfolta ezt.","shortLead":"Székely László szívsebész kirúgása után halt meg egy beteg, akit nem tudtak már megműteni. Az Intézet tegnap azt...","id":"20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647e1ff3-3513-42f0-9562-4b3548426779","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Level_bizonyitja_hogy_a_kardiologiai_intezet_tudott_az_elhunyt_betegrol","timestamp":"2018. október. 05. 11:39","title":"Levél bizonyítja, hogy a kardiológiai intézet tudott az elhunyt betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra írt arról, hogy a kínai kormány több mint 30 amerikai óriáscég, köztük az Apple szervereihez szerzett hozzáférést, hogy vállalati titkokat szimatoljon ki. Az érintettek egytől egyig cáfolják a lap állítását. ","shortLead":"A történelem valószínűleg legnagyobb ipari kémkedési botránya lehet a Bloomberg felfedezése, amely hatósági forrásokra...","id":"20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a8f3b-b07f-4a59-a20f-5da4ba82bd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_mikrochip_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_apple_amazon_vallalti_szerver_supermicro","timestamp":"2018. október. 04. 19:35","title":"Rizsszemnyi chipekkel kémkedhetett Kína az Apple és az Amazon ellen is, hogy adatokat lopjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c504fbd-a8ac-40b7-a9c2-a9616625fdbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"21. század, internet, mobileszközök ide vagy oda, a régi jó, nyomtatott telefonkönyv még mindig jár a „vonalas” előfizetőknek.","shortLead":"21. század, internet, mobileszközök ide vagy oda, a régi jó, nyomtatott telefonkönyv még mindig jár a „vonalas”...","id":"20181005_Tudtak_hogy_meg_mindig_van_nyomtatott_telefonkonyv__Titkoljak_hogy_mennyit_nyomnak_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c504fbd-a8ac-40b7-a9c2-a9616625fdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a188b20e-1660-4ecd-a4fc-b4bb7f100bd4","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Tudtak_hogy_meg_mindig_van_nyomtatott_telefonkonyv__Titkoljak_hogy_mennyit_nyomnak_belole","timestamp":"2018. október. 05. 10:28","title":"Tudták, hogy még mindig van nyomtatott telefonkönyv? – Titkolják, hogy mennyit nyomnak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09c5160-7417-402d-b5e8-f973ce1d1c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","timestamp":"2018. október. 05. 09:09","title":"Habony lapja újságírót keres: 130 ezres nettó fizetés, íráskészség nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]