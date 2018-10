Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki a zavaró kollégákat.","shortLead":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki...","id":"20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5c8e7-ea7a-487e-af88-12a76904c0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2018. október. 18. 19:03","title":"A Panasonic megcsinálta minden irodai dolgozó (és főnök) álomkütyüjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyó magyarországi szakaszán több gázló nem éri el az ideális mélységet, ezeken a részeken a hajózás is veszélyessé vált.","shortLead":"A folyó magyarországi szakaszán több gázló nem éri el az ideális mélységet, ezeken a részeken a hajózás is veszélyessé...","id":"20181017_Nem_jarnak_a_BKK_hajoi_a_Duna_alacsony_vizallasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59e3451-9e37-4506-9964-a3b3c00d4463","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nem_jarnak_a_BKK_hajoi_a_Duna_alacsony_vizallasa_miatt","timestamp":"2018. október. 17. 09:13","title":"Nem járnak a BKK hajói a Duna alacsony vízállása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","shortLead":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","id":"20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66d943c-ad02-4acb-bc31-8ef4730d67c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. október. 18. 16:02","title":"Hidegebb lesz és eshet is a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d9d7-0405-439a-84df-892685b6636e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány könnyebben megsérült, a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kislány könnyebben megsérült, a rendőrség eljárást indított.","id":"20181017_Elsodort_egy_kislanyt_majd_segitsegnyujtas_nelkul_tovabbhajtott_egy_biciklis_Tamasiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d9d7-0405-439a-84df-892685b6636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1e01e-0b36-4961-8b96-ace0d3b93351","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Elsodort_egy_kislanyt_majd_segitsegnyujtas_nelkul_tovabbhajtott_egy_biciklis_Tamasiban","timestamp":"2018. október. 17. 12:08","title":"Elsodort egy kislányt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott egy biciklis Tamásiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel kellett függeszteni a részvényeinek tőzsdei kereskedését.","shortLead":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel...","id":"20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f71de0-97e9-4acd-aa80-53c5fadd858f","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","timestamp":"2018. október. 18. 09:23","title":"Valamire készülnek Mészárosék, felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki pozíciójából. Nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki...","id":"20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee7025d-fedc-441f-819f-92cc02089271","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","timestamp":"2018. október. 18. 12:04","title":"Leválthatják Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és a személyautók is komoly változáson mennek keresztül.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és...","id":"20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d2dbc2-fa33-44a8-9fab-5c83b9731f41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","timestamp":"2018. október. 18. 11:21","title":"Sokan elveszítik állásukat az autóiparban, mások viszont örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Airnek még nincs transzatlanti járata, de a hosszú távú cél az, hogy akár közvetlen gépet indítsanak Budapestről New Yorkba.","shortLead":"A Wizz Airnek még nincs transzatlanti járata, de a hosszú távú cél az, hogy akár közvetlen gépet indítsanak Budapestről...","id":"20181017_BudapestNew_York_jaratot_tervez_a_Wizz_Air_vezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903ff8c-bb74-406c-85e8-20e81d0007c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_BudapestNew_York_jaratot_tervez_a_Wizz_Air_vezere","timestamp":"2018. október. 17. 19:38","title":"Budapest–New York járatot tervez a Wizz Air vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]