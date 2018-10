Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4168f09a-01ee-4813-993b-96d3f1e30f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sárgarépa felhasználásával hoztak létre kemény és környezetbarát betont az angliai Lancasteri Egyetem kutatói, akik szerint a fejlesztésük segíthet visszaszorítani az építőipar szén-dioxid-kibocsátását.","shortLead":"Sárgarépa felhasználásával hoztak létre kemény és környezetbarát betont az angliai Lancasteri Egyetem kutatói, akik...","id":"20181023_beton_sargarepa_kornyezetbarat_fejlesztes_kutatas_epitoipar_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4168f09a-01ee-4813-993b-96d3f1e30f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebe9809-bf6f-4264-99be-2b41bce44d22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_beton_sargarepa_kornyezetbarat_fejlesztes_kutatas_epitoipar_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2018. október. 23. 17:09","title":"Nem is olyan elvetemült ötlet sárgarépát tenni a betonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük szerint önmagában is akasztófát ért Nagy Imre esetében, a Varsói Szerződésből való kilépés volt. Ebben a bűnben mindketten osztoztak Nagy Imrével. Ezt Kádár maga is elismerte - Moszkvában.","shortLead":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük...","id":"20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8dc56-28cd-4d4f-9ed8-0d44f6393ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","timestamp":"2018. október. 22. 12:30","title":"Dobi István elnök az '56-os forradalomban – egy árulás anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredeti állapotot helyreállítva az eddigi szinten tartanák az állami segítséget.","shortLead":"Az eredeti állapotot helyreállítva az eddigi szinten tartanák az állami segítséget.","id":"20181022_lakastakarek_jobbik_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d030a-9081-495e-b9f8-76776a970fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_lakastakarek_jobbik_nepszavazas","timestamp":"2018. október. 22. 17:32","title":"Népszavazással védené meg a Jobbik a lakástakarékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d088bfd6-7f8d-4cff-a26d-dab29532abfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar hálózatkutatók nyertek az unió egyik legrangosabb alapkutatási pályázatán.","shortLead":"Magyar hálózatkutatók nyertek az unió egyik legrangosabb alapkutatási pályázatán.","id":"20181022_Harommilliard_forinttal_tamogatja_az_EU_a_magyar_halozatkutatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d088bfd6-7f8d-4cff-a26d-dab29532abfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4c958-0874-4470-99cb-ca484bed13e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_Harommilliard_forinttal_tamogatja_az_EU_a_magyar_halozatkutatokat","timestamp":"2018. október. 22. 13:44","title":"Hárommilliárd forinttal támogatja az EU a magyar hálózatkutatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári bankszünnapot tart.","shortLead":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári...","id":"20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1757a9e7-6993-44ab-8a98-9156b65b933e","keywords":null,"link":"/kkv/20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. október. 23. 19:37","title":"Nagy átállásra készül a Budapest Bank, két napra bezárja a fiókjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb77732-8a9d-4982-b229-c6b80921600f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 10-szer ennyi ebet kéne kiképezni egy esztendő alatt, hogy utolérjük a nyugat-európai ellátottsági szintet.","shortLead":"Körülbelül 10-szer ennyi ebet kéne kiképezni egy esztendő alatt, hogy utolérjük a nyugat-európai ellátottsági szintet.","id":"20181022_Vakvezeto_kutyabol_is_hiany_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb77732-8a9d-4982-b229-c6b80921600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce4aa07-860d-4117-8823-3d6897663858","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Vakvezeto_kutyabol_is_hiany_van","timestamp":"2018. október. 22. 18:24","title":"Vakvezető kutyából is hiány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan akár másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most Magyarországon, mint 2013-ban, így egy panellakást átlagosan 2, míg egy társasházi téglalakást akár 3 hónap alatt is lehet értékesíteni - közölte az Otthon Centrum.","shortLead":"Átlagosan akár másfél-két hónappal rövidebb idő alatt lehet eladni az ingatlanokat most Magyarországon, mint 2013-ban...","id":"20181022_Aki_most_dob_piacra_egy_panellakast_mar_karacsonyra_a_penzenel_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777351c-1d21-4771-a9fe-8f925a36ea16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181022_Aki_most_dob_piacra_egy_panellakast_mar_karacsonyra_a_penzenel_lehet","timestamp":"2018. október. 22. 08:26","title":"Aki most dob piacra egy panellakást, már karácsonyra a pénzénél lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99b5337-04a4-43df-ba7e-1637f20ed220","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Bem téren elmondott október 23-i beszédét követően kameránknak arról beszélt, reméli, hogy az erőszaktól való félelem arra fogja vezetni a Fideszt, hogy engedjenek a magyar nép nyomásának, és egy tisztességesebb, emberségesebb, becsületes útra térjenek vissza. Ez önként nem fog menni, mert minden zsarnok addig megy el, amíg teheti - mondta a politikus. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Bem téren elmondott október 23-i beszédét követően kameránknak arról beszélt...","id":"20181023_Marki_Zay_Meg_egyetlen_zsarnok_sem_adta_at_a_hatalmat_onkent__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99b5337-04a4-43df-ba7e-1637f20ed220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9ac7e8-ff90-434a-8d10-964c2a603c19","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Marki_Zay_Meg_egyetlen_zsarnok_sem_adta_at_a_hatalmat_onkent__video","timestamp":"2018. október. 23. 18:24","title":"Márki-Zay: Még egyetlen zsarnok sem adta át a hatalmát önként - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]