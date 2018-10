Húszra emelkedett a Holt-tenger közelében Jordániában bekövetkezett áradás halálos áldozatainak száma - közölték a jordániai katasztrófavédelmi hatóságok pénteken.

Az ország történetében ez volt az egyik legsúlyosabb szerencsétlenség, halálos áldozatai közt legalább 13 gyerek is van, akik csütörtökön egy iskolai kiránduláson vettek részt a környéken, amikor buszukkal együtt elsodorta őket az ár.

Omár ar-Razzáz jordániai miniszterelnök szerint az iskola vezetése feltehetően súlyos hibát követett el, mert a korábban kiadott meteorológiai figyelmeztetés ellenére nem halasztották el a környékre tervezett osztálykirándulást. II. Abdalláh király háromnapos nemzeti gyászt rendelt el a tragédia miatt.

A katasztrófa esetleges további áldozatait pénteken is nagy erőkkel keresték a jordániai hatóságok, helikoptereket és a katonaságot is bevonták a műveletbe. Ammán kérésére az izraeli hadsereg is mentőhelikoptereket küldött az eltűntek felkutatására. A hatóságok riasztották a környékbeli kórházakat, illetve a jordániai Petra hírügynökség jelentése szerint lezártak egy környékbeli főutat is, ahol az áradás miatt összeomlott egy híd is.

Beszámolók szerint több száz, szeretteiket kereső ember gyűlt össze a szerencsétlenség helyszínéhez közeli kórháznál. A szerencsétlenség a Holt-tengertől néhány kilométerre található üdülőtelepen következett be, ahol az iskolai osztályon kívül több család is piknikezett.

António Guterres ENSZ-főtitkár és több térségbeli ország vezetője részvétét fejezte ki. Az időnkénti heves esőzések során megáradó Holt-tenger már máskor is okozott katasztrófát: idén áprilisban tíz, a tenger környékén kiránduló izraeli diákot sodort el az ár.