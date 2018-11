Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira rossz az állami ellátás, hogy a betegek átlagosan évi 200 ezer forintot hagynak ott magánorvosnál, mostanra a privát járóbeteg-ellátásra többet költenek, mint az állam a közfinanszírozottra. Miközben az emberek az állami kórházakkal a legelégedetlenebbek, a magánkórházi ellátást kevesen tudják kifizetni – írja Lantos Gabriella egészségügyi szakértő a Tárki Társadalmi Riport 2018 című kiadványban. Számításai szerint az egészségügyre fordított magánkiadások mértéke idén elérheti az 1000 milliárd forintot. ","shortLead":"Annyira rossz az állami ellátás, hogy a betegek átlagosan évi 200 ezer forintot hagynak ott magánorvosnál, mostanra...","id":"20181105_Lantos_tarki_egeszsegugy_maganellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976bd85b-ca1e-4d84-a75c-3e0478228b08","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lantos_tarki_egeszsegugy_maganellatas","timestamp":"2018. november. 05. 11:45","title":"Gazdagok luxusából a középosztályi élet részévé vált a magánorvosi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","id":"20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6c8b26-2410-4599-a97b-a000c5bfab74","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","timestamp":"2018. november. 05. 10:09","title":"Hiába a vegyes kritikai fogadtatás, máris visszahozta az árát a Bohém Rapszódia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek az ügyben.","shortLead":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek...","id":"20181105_Tigris_traktor_India","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eeb42e4-9c35-4696-9588-d25b1a1d1962","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Tigris_traktor_India","timestamp":"2018. november. 05. 10:57","title":"Traktorral tapostak agyon egy tigrist, mert megölt egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez így is marad.","shortLead":"És ez így is marad.","id":"20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f7dc81-33ee-4a36-9143-57c7bfe70369","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","timestamp":"2018. november. 04. 07:46","title":"Tavaszi az idő, hiába van november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek konkurenciát teremtsenek. Most már csak egy hajszál választja el őket ettől.","shortLead":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek...","id":"20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0825eb91-3fb7-482f-8d76-7ae839d53f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","timestamp":"2018. november. 05. 00:03","title":"Lassan kikapcsolhatja a GPS-t a telefonján és az autóban, vannak sokkal pontosabb megoldások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","shortLead":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","id":"20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb7db41-fb9a-47e2-b226-0de8b421566f","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","timestamp":"2018. november. 05. 14:13","title":"Tizennégy magyar történelmi filmen kezdhetnek dolgozni az alkotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint lopott el tőlük még 2012-ben, az abból származó pénzt pedig most kezdte el két kézzel szórni.","shortLead":"A korábban pénzmosásért is elítélt kripto-befektető, Charlie Shrem a Winklevoss fivérek vádja szerint 5000 bitcoint...","id":"20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a2505c-e300-4148-97df-a552e355b312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a0c74-6d66-4c39-8a93-829bf341114d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_winklevoss_fiverek_bitcoin_bitinstant_charlie_shrem","timestamp":"2018. november. 05. 09:33","title":"Emlékszik még a Facebook-filmből az ikrekre? Már megint csúnyán átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű megyéje.","shortLead":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű...","id":"20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20a50d-4e84-4f20-8992-be9059eee93e","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","timestamp":"2018. november. 05. 12:00","title":"Kalifornia az elektronikus voksolásra szavazna, de az orosz hackerek ebbe is beleszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]