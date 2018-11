Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az idei év első 10 hónapjában közel 120 ezer új autó került már forgalomba. Emlékezetes, hogy a historikusan legjobb években, 2003/2004-ben, produkált hasonlóan erős számokat az új autók eladása.","shortLead":"Az idei év első 10 hónapjában közel 120 ezer új autó került már forgalomba. Emlékezetes, hogy a historikusan legjobb...","id":"20181106_autopiac_uj_auto_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c267c8-2d5a-443b-8af1-ecaf4c1d5868","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_autopiac_uj_auto_eladasok","timestamp":"2018. november. 06. 09:22","title":"Úgy pörög az újautópiac, mint a válság előtti években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaec7c9-bb85-4e6a-9ea1-80511ebb59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","timestamp":"2018. november. 05. 16:08","title":"Papírja van a DK-soknak, hogy nem hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik, a szenzorsziget tekintetében igen egyedi megoldást választottak.","shortLead":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik...","id":"20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb8f215-0134-46b7-8a62-6a2e1f72c82f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","timestamp":"2018. november. 06. 11:33","title":"Kiszivárgott videón az Asus új csúcsmobilja, valami nagyon furcsa van az elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42 milliárd forinttal belevágó ABB. Az ember és gép együttműködését alapuló kollaboratív robotikát és a legkorszerűbb mesterséges intelligencia-kutatást egyaránt alkalmazzák majd. ","shortLead":"A világ legkorszerűbb robotikai gyárát építi fel, ígéri a sanghaji beruházásba 150 millió dollárral, azaz több mint 42...","id":"20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d123a04-4c20-401b-835a-f089f30a0588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1377f20a-15c7-4216-a194-72305032ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_abb_sanghaji_gyar_robotok_robotika_kina","timestamp":"2018. november. 05. 11:33","title":"Videó: ilyen lesz a 42 milliárdból épülő üzem, ahol robotok gyártanak majd robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b8492-5c35-44f3-aa5d-d40dba7849b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Számos ponton tartalmaz Európában furcsának tűnő vagy ismeretlen szabályozásokat az amerikai választási rendszer. Ezeket szedtük sorba.","shortLead":"Számos ponton tartalmaz Európában furcsának tűnő vagy ismeretlen szabályozásokat az amerikai választási rendszer...","id":"20181105_Az_amerikai_valasztasi_szabalyok_amin_Europaban_csak_neznenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116b8492-5c35-44f3-aa5d-d40dba7849b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ec54f4-dcc0-4f46-9976-d2f9a8fab82b","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Az_amerikai_valasztasi_szabalyok_amin_Europaban_csak_neznenek","timestamp":"2018. november. 05. 17:10","title":"Az amerikai választási szabályok, amiken nálunk nagyot néznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél feszültebb légkörben zajlanak az amerikai félidős kongresszusi választások, ahol az ellenfelei szerint az indulatokat felkorbácsoló Donald Trumpról tartanak népszavazást.","shortLead":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél...","id":"201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c2badb-2707-4ec5-b4f3-e9cd0cdd8052","keywords":null,"link":"/vilag/201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","timestamp":"2018. november. 04. 15:00","title":"Amerikának végre mondania kell valamit Donald Trumpról - és kedden meg is teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Harmincnéggyel több biciklis balesetet regisztráltak az idei év első felében Budapesten, mint tavaly ugyanekkor, a legtöbbet a Jászai Mari tér és a Kolosy tér térségében, illetve a Kiskörúton.","shortLead":"Harmincnéggyel több biciklis balesetet regisztráltak az idei év első felében Budapesten, mint tavaly ugyanekkor...","id":"20181105_Sokkal_tobb_a_bringas_baleset_a_legtobb_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036c6ed-6b8e-40c6-99d3-82d0d748322f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_Sokkal_tobb_a_bringas_baleset_a_legtobb_a_XIII_keruletben","timestamp":"2018. november. 05. 15:43","title":"Sokkal több a bringás baleset, a legtöbb a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre a Sargentini-jelentésre leadott szavazatuk miatt. ","shortLead":"Az ügyészség a DK-sok feljelentését és panaszát is elutasította, mert az EP-képviselők amúgy nem vonhatók felelősségre...","id":"20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45a6c7-1b57-438e-8c19-5d4ed7a14fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nem_is_vizsgalta_az_ugyeszseg_hogy_hazaaruloke_a_magukat_feljelento_DKsok","timestamp":"2018. november. 06. 10:11","title":"Nem is vizsgálta az ügyészség, hogy hazaárulók-e a magukat feljelentő DK-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]