[{"available":true,"c_guid":"16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők üzenetet is hagytak a buszsofőrnek.","shortLead":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők...","id":"20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc791a-c577-4c50-ba6e-59c4dfe93e43","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","timestamp":"2018. november. 16. 08:42","title":"Veronai tragédia: bujkál a buszsofőr a gyászoló szülők elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","shortLead":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","id":"20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd5a06-2cbf-488d-92d6-b58fb9cb3bb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","timestamp":"2018. november. 15. 21:24","title":"Megbukott a Pentagon a történetének első könyvvizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék hirtelen füstölni kezdett, majd lángra kapott. Komoly dologról van szó, és az Apple ki fogja vizsgálni az esetet.","shortLead":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék...","id":"20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d7cbc-fbd4-4067-9e65-0d8ec3d248eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 15. 19:03","title":"Frissítette az iPhone-ját, erre az kigyulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","shortLead":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","id":"20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196743b5-3b96-44a0-9646-137f7ba649a2","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","timestamp":"2018. november. 16. 08:09","title":"A Ripost megtalálta Gyurcsányt a Gruevszki-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédje szerint a nő fizikai és lelki állapotát felmérő vizsgálatot a Nemzeti Nyomozó Iroda előterjesztésére rendelték el.","shortLead":"Ügyvédje szerint a nő fizikai és lelki állapotát felmérő vizsgálatot a Nemzeti Nyomozó Iroda előterjesztésére rendelték...","id":"20181116_csengeri_milliardos_kosa_lajos_elmeorvosi_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d0391f-1f58-40ce-92ca-432be5e5a0a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_csengeri_milliardos_kosa_lajos_elmeorvosi_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 16. 15:34","title":"Elmeorvos is megvizsgálja a csengeri milliárdosnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2378e8-4883-4d3c-b074-ecf91c3b5639","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök a milánói Scalában tekintette meg Kurtág György Fin de partie című operájának ősbemutatóját.","shortLead":"A miniszterelnök a milánói Scalában tekintette meg Kurtág György Fin de partie című operájának ősbemutatóját.","id":"20181115_orban_viktor_magyar_valogatott_gyozelem_nemzetek_ligaja_milanoi_scala_kurtag_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d2378e8-4883-4d3c-b074-ecf91c3b5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d6e06-685b-4694-bfba-7dfefc9fc9ca","keywords":null,"link":"/sport/20181115_orban_viktor_magyar_valogatott_gyozelem_nemzetek_ligaja_milanoi_scala_kurtag_gyorgy","timestamp":"2018. november. 15. 22:36","title":"Orbán lemaradt a válogatott győzelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több rövidfilmet is készített a nyúlról, egy elveszettnek hitt animáció került most elő Japánban. ","shortLead":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több...","id":"20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2098162b-d14e-4025-80ad-fde657b03d88","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","timestamp":"2018. november. 15. 18:54","title":"Egy Micky egérnél is öregebb Disney-figuráról került elő egy rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország Nonprofit Kft., majd később az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem járult hozzá, hogy az esemény csatlakozzon a Családok Évéhez.","shortLead":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország...","id":"20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebada4-7d5d-45bf-b405-bba2fd507659","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","timestamp":"2018. november. 16. 14:09","title":"Hiába a Családok Éve, a minisztérium nem kér a melegek családtagjainak szóló rendezvényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]