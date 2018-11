Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rugdalózót vett Orbán Viktort a Vidi stadionavatóján, igaz, a kommentelők szerint ez kicsi lesz Gruevszkinek.","shortLead":"Rugdalózót vett Orbán Viktort a Vidi stadionavatóján, igaz, a kommentelők szerint ez kicsi lesz Gruevszkinek.","id":"20181121_Videotonos_rugdalozot_adtak_Orbannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2472435c-79a6-4a95-947a-76a1303beec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f8733c-cbae-4289-a0ca-a8ce0c1667d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Videotonos_rugdalozot_adtak_Orbannak","timestamp":"2018. november. 21. 20:23","title":"Videotonos rugdalózóval fényképezkedett Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz jégvesztését mutatja be.","shortLead":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz...","id":"20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a25b8d-c522-493e-a9ed-e61871aaab33","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","timestamp":"2018. november. 23. 09:03","title":"A műholdképek nem hazudnak: így tűnt el a jég az Antarktiszról 1976 és 2017 között – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált a külügyminiszter az egyetem rektorának levelére. ","shortLead":"Így reagált a külügyminiszter az egyetem rektorának levelére. ","id":"20181123_Szijjarto_a_CEU_politikai_balhet_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c9f6e5-d24c-4b19-9bca-698b5f6f1bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Szijjarto_a_CEU_politikai_balhet_akar","timestamp":"2018. november. 23. 15:15","title":"Szijjártó: A CEU politikai balhét akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","shortLead":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","id":"20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebc53fa-c9cd-4c1c-844e-b40e63512a16","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2018. november. 23. 06:12","title":"A sürgősségi betegellátást ellenőrzi az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan értelmezünk egy adott képet.","shortLead":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan...","id":"20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15289533-ca60-41d9-9a53-ae0849a7c268","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","timestamp":"2018. november. 22. 09:03","title":"Ön mit lát ezen a képen? A tudósok szerint attól függ, hogy hány éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1e2a57-c120-4093-90c3-90074b602f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok civilekkel együtt tartottak flashmobot. ","shortLead":"A politikusok civilekkel együtt tartottak flashmobot. ","id":"20181123_Foto_Beragasztott_szajjal_tiltakoztak_az_MSZPParbeszed_kepviseloi_a_nok_elleni_eroszak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1e2a57-c120-4093-90c3-90074b602f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb82773d-54ec-4f87-a341-79d0386e6b6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Foto_Beragasztott_szajjal_tiltakoztak_az_MSZPParbeszed_kepviseloi_a_nok_elleni_eroszak_ellen","timestamp":"2018. november. 23. 15:50","title":"Fotó: Beragasztott szájjal tiltakoztak az MSZP–Párbeszéd képviselői a nők elleni erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szerette volna elérni a Siri Shortcutsszal, hogy harmadik fél alkalmazásai is az ő asszisztensét használják. De mi van akkor, ha ez a bizonyos harmadik fél a saját digitális asszisztenssel rendelkező Google?","shortLead":"Az Apple azt szerette volna elérni a Siri Shortcutsszal, hogy harmadik fél alkalmazásai is az ő asszisztensét...","id":"20181123_google_assistant_inditasa_siri_shortcuts","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe6230a-71da-4db8-acb5-432eb4004572","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_google_assistant_inditasa_siri_shortcuts","timestamp":"2018. november. 23. 13:03","title":"Erre vajon gondolt az Apple? Szolgájaként használhatja a Google a Sirit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e40e1c1-5ff0-45bd-b474-1a044ba9d2bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába épült 13 milliárd forintból stadion Miskolcon, nem hisznek a cégek abban, hogy nyereségesen lehetne üzemeltetni.","shortLead":"Hiába épült 13 milliárd forintból stadion Miskolcon, nem hisznek a cégek abban, hogy nyereségesen lehetne üzemeltetni.","id":"20181122_Senki_nem_vallalta_a_miskolci_stadion_uzemelteteset_csak_a_klub_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e40e1c1-5ff0-45bd-b474-1a044ba9d2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb90f3b-b72f-439b-9fe2-c1707cc43069","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Senki_nem_vallalta_a_miskolci_stadion_uzemelteteset_csak_a_klub_jelentkezett","timestamp":"2018. november. 22. 15:12","title":"Senki nem vállalta a miskolci stadion üzemeltetését, csak a klub jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]