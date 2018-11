Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","shortLead":"A kormánypárti lap azt írta, a körözött bolgár nő Dobrev Klára barátnője, emiatt a DK-ban válságstábot állítottak fel.","id":"20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780d5046-473a-4723-9fec-1caa99016570","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Dobrev_A_nevet_sem_hallottam_a_bolgar_bunozonek_akivel_a_Ripost_szerint_a_baratnom","timestamp":"2018. november. 22. 14:19","title":"Dobrev: A nevét sem hallottam a bolgár bűnözőnek, aki a Ripost szerint a barátnőm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c9a7e8-a626-40ae-9fe8-e5ad593329e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fémdetektorral felszerelkezett kincskereső találta meg az első kelta harci szekeres sírt Walesben.","shortLead":"Fémdetektorral felszerelkezett kincskereső találta meg az első kelta harci szekeres sírt Walesben.","id":"20181123_Azt_hitte_csak_egy_bross_de_egy_teljes_kelta_harci_szekeret_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c9a7e8-a626-40ae-9fe8-e5ad593329e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e68c94b-43c9-4de2-9384-ccfdd79b088a","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Azt_hitte_csak_egy_bross_de_egy_teljes_kelta_harci_szekeret_talalt","timestamp":"2018. november. 23. 10:48","title":"Azt hitte, csak egy bross, de egy teljes kelta harci szekeret talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde1cf76-3c36-4178-b472-19fe2374e7c5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A magunk módján mi is figyeltetünk.","shortLead":"A magunk módján mi is figyeltetünk.","id":"20181123_Jelentsd_fel_tanarod_ertekes_targynyeremenyekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde1cf76-3c36-4178-b472-19fe2374e7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffb0dd-e57c-45de-abe8-c2b89b309dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Jelentsd_fel_tanarod_ertekes_targynyeremenyekert","timestamp":"2018. november. 23. 14:23","title":"Jelentsd fel tanárod értékes tárgynyereményekért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy György jegybankelnök fia tavaly nyáron vette meg az Origo kiadóját, és bár egy hónappal később ki is nevezték a kiadó vezérigazgató-helyettesévé, majd újabb két hónap elteltével a vezérigazgatói pozíciót is átvette, tulajdonszerzését nem jegyezték be.","shortLead":"Matolcsy György jegybankelnök fia tavaly nyáron vette meg az Origo kiadóját, és bár egy hónappal később ki is nevezték...","id":"20181123_Matolcsy_fianak_mar_papirja_is_van_rola_hogy_ove_az_Origo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765bdbd5-e2ed-45d8-87b7-b1a415cb4784","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_fianak_mar_papirja_is_van_rola_hogy_ove_az_Origo","timestamp":"2018. november. 23. 12:05","title":"Matolcsy fiának már papírja is van róla, hogy övé az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét: Alles kann passieren. A volt osztrák köztársasági elnök és a hivatalban lévő luxemburgi külügyminiszter jelenlétében négy színésznő olvasta fel Orbán Viktor és az európai populisták beszédeit. Nem mondhatja senki, hogy nem szóltak előre, mit akarnak csinálni – figyelmeztettek a darab szerzői az Akademietheater színpadán.","shortLead":"Minden megtörténhet – mondta Orbán Viktor négy éve Tusnádfürdőn, és most az ő szavai adják egy új bécsi előadás címét...","id":"20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407bff15-0ef2-45b4-9330-0982b3b8fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dddb767-780c-457d-87fd-d0bd31670a1a","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Orban_a_foszereplo_de_a_becsi_eloadasban_ot_megszolaltato_szineszno_szerint_ijedt_ember","timestamp":"2018. november. 23. 10:45","title":"Orbán bécsi előadást ihletett, de az őt megidéző színész egy ijedt embernek látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony közelében. A szakértő szerint ez rendkívül balesetveszélyes.","shortLead":"Az RTL Híradónak egy néző írt, hogy több mint egy hónapja vesztegel egy lerobbant autó az M6-os leállósávján Adony...","id":"20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8210b34-6527-4c6b-ab41-9350afd9b36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3df33a-7741-4752-87a1-9c319df5eaed","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Egy_honapja_all_egy_auto_az_M6os_leallosavjaban","timestamp":"2018. november. 22. 21:32","title":"Egy hónapja áll egy autó az M6-os leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről visszatérve többször megjelent egy budapesti étteremben. ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről...","id":"20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0673d1a-72d8-4b6c-b5a5-cd0f519e4fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","timestamp":"2018. november. 22. 19:05","title":"Betelt a pohár: újra elrendelték M. Richárd letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]