Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellátottak száma egy év alatt 1,6 százalékkal csökkent.","shortLead":"Az ellátottak száma egy év alatt 1,6 százalékkal csökkent.","id":"20181211_Fogynak_a_magyar_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0d5468-9d67-4fbc-9099-5484656da0a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Fogynak_a_magyar_nyugdijasok","timestamp":"2018. december. 11. 09:31","title":"Fogynak a magyar nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. ","shortLead":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik...","id":"20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b9a03-2d64-46a2-8751-63a22a1175c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","timestamp":"2018. december. 10. 18:03","title":"Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","shortLead":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","id":"20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a75957-db30-4315-9afc-7887435d12d2","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","timestamp":"2018. december. 10. 14:48","title":"Ezer fülesbagoly szállta meg Túrkevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"","category":"kkv","description":"Az új részleg jövőre nyílik.","shortLead":"Az új részleg jövőre nyílik.","id":"20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa3c7f-38e8-44fb-af48-7a44f8d8502a","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Magyarorszagon_terjeszkedik_a_Tesco","timestamp":"2018. december. 10. 14:27","title":"Magyarországon terjeszkedik a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c935d8c-0c39-4198-854a-31907c8087db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626ab471-db4e-4e29-9013-9406f92c7173","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Folyamatos_retteges_ki_lesz_a_kvetkezo_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Windisch_Judit","timestamp":"2018. december. 10. 14:00","title":"\"Folyamatosan ott a rettegés: ki lesz a következő?\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Windisch Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","id":"20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8cc0c3-2f37-4902-87a0-f764e57c125a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","timestamp":"2018. december. 12. 08:47","title":"Palkovics: A több túlóra mindenkinek előnyös lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Spotify beállításai között megtalálhatjuk a lehetőséget, hogy privátra állítsuk a lejátszási listáink láthatóságát, van ennél sokkal egyszerűbb megoldás is.","shortLead":"Bár a Spotify beállításai között megtalálhatjuk a lehetőséget, hogy privátra állítsuk a lejátszási listáink...","id":"20181210_spotify_lejatszasi_lista_beallitasa_privat_uzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a529535f-1546-4fb1-b7a6-edc829adcec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_spotify_lejatszasi_lista_beallitasa_privat_uzemmod","timestamp":"2018. december. 10. 11:33","title":"Szeretné elrejteni Spotify-on a lejátszási listáit? Így teheti meg egy gombnyomással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és gázkitörést regisztráltak.","shortLead":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és...","id":"20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a77ee-1cdd-41f2-8b68-ccafe26a74e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","timestamp":"2018. december. 11. 06:10","title":"Ismét ébredezik a mexikói Popocatépetl vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]