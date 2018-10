Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már teljesítette a feladatát, és ez szerinte meg is történt. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már teljesítette a feladatát, és ez szerinte meg is történt. Orbán újabb sportközpontot avatott Felcsúton és megmondta, mi az első számú nemzeti ügy 2018. október. 13. 18:24 Úgy tűnik, tényleg tervben van, hogy piacra dobják a Tesla saját márkás tequiláját. Saját április elsejei tréfáját is valóra váltja Elon Musk? 2018. október. 13. 17:47 Mind az Apple, mind a Huawei kijött a maga 7 nm-es lapkakészletével. De vajon melyik teljesít jobban: a Kirin 980 vagy az A12 Bionic chip? De vajon melyik teljesít jobban: a Kirin 980 vagy az A12 Bionic chip? Apple vagy Huawei: melyik szuperchipje az erősebb? 2018. október. 13. 18:03 A kulturális intézetek igazgatói zavarban vannak. Ha tudnák, mit akar Kásler Miklós az ő területükön, tudnának alkalmazkodni, vagy magyaros vircsafttal akadályozni céljait. Így azonban csak várnak, hátha kiderül valami a humántárca vezetésétől. Egy biztos: az államtitkár nem nyújt segítséget senkinek. Ilyen súlytalan ember nem volt az elmúlt 8 évben a kulturális ügyek élén. Ha tudnák, mit akar Kásler Miklós az ő területükön, tudnának alkalmazkodni, vagy magyaros vircsafttal akadályozni céljait. Így azonban csak várnak, hátha kiderül valami a humántárca vezetésétől. Egy biztos: az államtitkár nem nyújt segítséget senkinek. Ilyen súlytalan ember nem volt az elmúlt 8 évben a kulturális ügyek élén. Kásler Miklós tétlenségét látva megjelentek a hiénák a kultúra körül 2018. október. 13. 06:30 A legnagyobb brit fogyasztóvédelmi szervezet, a Which? friss jelentése szerint egyes alkalmazások előszeretettel lépik át a magánélet határait, némelyik pedig okos taktikát alkalmaz, hogy titokban minél több dolgot tudjon meg használójáról. Kinyomozták: egyes telefonos alkalmazások trükköznek, hogy többet tudjanak meg rólunk 2018. október. 13. 10:03 Nem is nagyon akart megállni. Videó: 5 évet is kaphat a kamionos, aki Pozsonyban hajtott szembe a forgalommal 2018. október. 13. 09:50 Hernádi megjelent egy, az intézmény sorsáról folyó beszélgetésen is, egy diák úgy látta, nagyon otthonosan mozog a vezetők között. A Corvinus címzetes egyetemi tanára lett Hernádi Zsolt 2018. október. 13. 14:48 Nagy-Britanniában nagyjából 20 000 állandó alkalmazott kiesésével számolnak. A nővérhiány lesz a Brexit egyik legnagyobb buktája 2018. október. 14. 12:59