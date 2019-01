Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy a márkahordozó arc az északi diktátoré.","shortLead":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy...","id":"20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de0ba28-83de-4240-ab83-e14f7eafb2c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","timestamp":"2019. január. 03. 10:50","title":"Visszaüthet az észak-koreai diktátor Délen túltolt cukiságkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre.","shortLead":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA...","id":"20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6717fb85-43b9-4cc6-8e2b-c781516ca489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","timestamp":"2019. január. 02. 12:03","title":"\"Kék\" homokdűnét fotóztak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a70fea-f834-4dd7-afba-57ee89a652a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháború egyik legismertebb tengeralattjárója volt a német U-576-os, ami 1942-ben süllyedt el az amerikai partoknál. Egy kutatócsoport lézerszkennerrel vizsgálta át a roncsot, és egy érdekes felfedezésre jutottak.","shortLead":"A második világháború egyik legismertebb tengeralattjárója volt a német U-576-os, ami 1942-ben süllyedt el az amerikai...","id":"20190103_masodik_vilaghaboru_u576_tengeralattjaro_lezeres_szkenneles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6a70fea-f834-4dd7-afba-57ee89a652a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8abaa45-4598-432c-b1e3-a4ce4d2ba4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_masodik_vilaghaboru_u576_tengeralattjaro_lezeres_szkenneles","timestamp":"2019. január. 03. 09:03","title":"76 évvel elsüllyedése után derült ki a német tengeralattjáró titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","shortLead":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","id":"20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b7f41-4f65-4a6c-ad13-3d6d801f92e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","timestamp":"2019. január. 03. 12:24","title":"A Supercharger-elfoglalás lett az anti teslások kedvenc szórakozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1855b039-4a1a-4ce2-896b-9e8e28ba5cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új politikai kultúrát ígér a hódmezővásárhelyi polgármester szervezete.","shortLead":"Új politikai kultúrát ígér a hódmezővásárhelyi polgármester szervezete.","id":"20190101_Nagy_nevekkel_indult_el_MarkiZay_Peter_mozgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1855b039-4a1a-4ce2-896b-9e8e28ba5cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60b760a-7457-4a1d-a03e-d86ec96a4907","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Nagy_nevekkel_indult_el_MarkiZay_Peter_mozgalma","timestamp":"2019. január. 01. 16:25","title":"Nagy nevekkel indult el Márki-Zay Péter mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében.","shortLead":"A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében.","id":"20190102_petarda_robbant_fel_egy_81_eves_no_kezeben_pannonhalman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12189397-bed5-494d-bc40-6c81981b9c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_petarda_robbant_fel_egy_81_eves_no_kezeben_pannonhalman","timestamp":"2019. január. 02. 12:23","title":"Petárda robbant fel egy 81 éves nő kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af7ceec-d181-4a28-a57b-d7f785718487","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás formatervezési műhely is ráhajt az elektromos autókra.","shortLead":"A legendás formatervezési műhely is ráhajt az elektromos autókra.","id":"20190102_bertone_elektromos_auto_BBS_GT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af7ceec-d181-4a28-a57b-d7f785718487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a909a27-8117-4a53-907c-678044d08fec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bertone_elektromos_auto_BBS_GT","timestamp":"2019. január. 02. 16:26","title":"350-es tempót ígér a Bertone elektromos hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","shortLead":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","id":"20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e239d446-4580-4ddd-a275-763d41ba2a9a","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","timestamp":"2019. január. 03. 08:23","title":"Kazahsztánból igazolhat egy régi-új válogatott középpályást a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]