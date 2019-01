Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34a7b59a-2666-4f6f-9697-ddeb89843227","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 9,5 milliárd forint értékű drogot Katalóniában foglalták le a hatóságok.","shortLead":"A 9,5 milliárd forint értékű drogot Katalóniában foglalták le a hatóságok.","id":"20190111_Igy_nez_ki_27_tonna_kabitoszer_ha_szepen_egymasra_pakoljak__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a7b59a-2666-4f6f-9697-ddeb89843227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f24acaf-b8de-45d9-afd6-ab737298c642","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Igy_nez_ki_27_tonna_kabitoszer_ha_szepen_egymasra_pakoljak__foto","timestamp":"2019. január. 11. 14:57","title":"Rekordmennyiségű, 2,7 tonna füvet foglaltak le a spanyol hatóságok – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit nagyon elszúrt a nyugdíjátutalásokkal; tárgyalnak a cégek a szakszervezetekkel, hogy ne legyen 400 óra túlmunka. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit...","id":"20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298629a-d22b-4b0a-bdce-6e9eb89bbef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","timestamp":"2019. január. 13. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor tizenhatodszor is elmondta, hogy nem foglalkozik üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téves riasztások sokaságához vezethet, ha elfelejtik kikapcsolni az Apple Watch 4 úgynevezett elesés-érzékelőjét. Egy coloradói síparadicsomban pedig épp ez történt.","shortLead":"Téves riasztások sokaságához vezethet, ha elfelejtik kikapcsolni az Apple Watch 4 úgynevezett elesés-érzékelőjét...","id":"20190111_sieles_apple_watch_series_4_eleses_erzekelese_teves_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eab7f5-5fdd-4afd-ad3c-2dd499161736","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_sieles_apple_watch_series_4_eleses_erzekelese_teves_riasztas","timestamp":"2019. január. 12. 18:03","title":"Nehogy így menjen síelni az Apple új órájával a kezén, Amerikában már kiakadtak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség vasárnap hajnalban.","shortLead":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség...","id":"20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98cb11d-5001-481e-b5cc-4e1b46f22e14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","timestamp":"2019. január. 13. 07:52","title":"Halálos baleset történt Kesztölcnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól ezzel. Most videóban magyarázzák el, hogy a fejlesztés miért fontos.","shortLead":"Az ország legnagyobb turisztikai beruházása jöhet a Fertő tónál, korábbi cikkeinkből az is kiderül, kik járnak jól...","id":"20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c749a41-2fda-4f58-94da-2e3e1acab8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa870df8-1b34-4c83-b3f2-1743d89c0ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Ilyen_lesz_az_orszag_legnagyobb_turisztikai_beruhazasa__video","timestamp":"2019. január. 11. 17:55","title":"Videóban mutatják be, milyen jó lesz a Fertő tóra tervezett NER-közeli fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai informatikai és mobil-távközlési óriás dolgozóját Lengyelországban vették őrizetbe.","shortLead":"A kínai informatikai és mobil-távközlési óriás dolgozóját Lengyelországban vették őrizetbe.","id":"20190112_Kirugtak_a_kemkedessel_vadolt_Huaweialkalmazottat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f68a76-2370-47a3-9169-ca2dc2b57c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Kirugtak_a_kemkedessel_vadolt_Huaweialkalmazottat","timestamp":"2019. január. 12. 15:12","title":"Kirúgták a kémkedéssel vádolt Huawei-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","shortLead":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","id":"20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d235c18-8feb-4875-8fe9-441c40ed6598","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","timestamp":"2019. január. 13. 10:25","title":"Műanyagot találtak egy bébiételben, visszahívják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee4b467-12b8-4da1-8514-015cd72d54c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átszervezi termelését a világcég, a fogyasztók nem éreznek ebből semmit. ","shortLead":"Átszervezi termelését a világcég, a fogyasztók nem éreznek ebből semmit. ","id":"20190111_Bezarja_romaniai_gyarat_a_Nestle_magyarorszagi_gyartast_emlegetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee4b467-12b8-4da1-8514-015cd72d54c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d852dfbe-9ab2-44ea-9aac-1ed530815f41","keywords":null,"link":"/kkv/20190111_Bezarja_romaniai_gyarat_a_Nestle_magyarorszagi_gyartast_emlegetnek","timestamp":"2019. január. 11. 17:14","title":"Bezárja romániai üzemét a Nestlé, magyarországi gyártást emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]