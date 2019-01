Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","shortLead":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","id":"20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e0255-322a-4ef5-a43b-6ddd54e324b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","timestamp":"2019. január. 30. 11:20","title":"A győri audisok mögött áll a legnagyobb német szakszervezet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3ba883-2dee-44f2-b6ac-702933d6fefa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezentúl csak bizonyos rendezvényekhez kapnak kedvezményt a természetjárók. ","shortLead":"Ezentúl csak bizonyos rendezvényekhez kapnak kedvezményt a természetjárók. ","id":"20190131_Mar_nem_jar_automatikus_kedvezmeny_a_termeszetjaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3ba883-2dee-44f2-b6ac-702933d6fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9345b60-307d-4284-b32d-cf8f8b4fee0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Mar_nem_jar_automatikus_kedvezmeny_a_termeszetjaroknak","timestamp":"2019. január. 31. 17:17","title":"Már nem jár automatikus kedvezmény a természetjáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8098cf7-376d-41f9-974a-f8a4509d493b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar nagykövet szerint a 19,5 milliárd forint elköltése \"erős jelzés a ghánai nép felé\". Noha a projektben az állami tulajdonú Eximbank is részt vesz, nem kötötték az adófizetők orrára, hogy mekkora összeggel.","shortLead":"A magyar nagykövet szerint a 19,5 milliárd forint elköltése \"erős jelzés a ghánai nép felé\". Noha a projektben...","id":"20190130_Ghanai_lapokbol_derult_ki_hogy_milliardokat_kolt_a_magyar_kormany_egy_helyi_eromure","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8098cf7-376d-41f9-974a-f8a4509d493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c968f6e-f3c7-4faa-aa77-c3bb3a84eb31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Ghanai_lapokbol_derult_ki_hogy_milliardokat_kolt_a_magyar_kormany_egy_helyi_eromure","timestamp":"2019. január. 30. 18:17","title":"Ghánai lapokból derült ki, hogy milliárdokat költ a magyar kormány egy ottani erőműre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime alkalmazásában. A gondot egy tinédzser fedezte fel, aki édesanyja révén fel is vette a kapcsolatot az Apple illetékeseivel, ám hiába, válasz nem érkezett.","shortLead":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime...","id":"20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1678afd1-96cd-4140-b9f8-090478896b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","timestamp":"2019. január. 30. 16:03","title":"Egy 14 éves fiú fedezte fel, hogy baj van a FaceTime-mal, de az Apple rá sem hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc23f44-b823-4cfc-bdc6-b95e9ddf1ae9","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A költőnek pedig ezt el kell fogadnia – mondja Varró Dániel, akinek a fiai segítenek megőrizni a benne élő gyereket.","shortLead":"A költőnek pedig ezt el kell fogadnia – mondja Varró Dániel, akinek a fiai segítenek megőrizni a benne élő gyereket.","id":"20190130_Varro_Daniel_A_kolteszet_nyilvanos_sztriptiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc23f44-b823-4cfc-bdc6-b95e9ddf1ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb72698-1090-4f4a-954e-fc6bb0bcdb0e","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Varro_Daniel_A_kolteszet_nyilvanos_sztriptiz","timestamp":"2019. január. 30. 14:50","title":"Varró Dániel: A költészet nyilvános sztriptíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca hivatalosan nem értesült arról, hogy sztrájkot fontolgatnak a fogászok, de azért tárgyal az érdekképviseletükkel.","shortLead":"A tárca hivatalosan nem értesült arról, hogy sztrájkot fontolgatnak a fogászok, de azért tárgyal...","id":"20190130_sztrajkot_lengettek_be_a_fogorvosok_reagalt_az_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba3cec-1b08-4640-ab0d-95eb3e4f71d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_sztrajkot_lengettek_be_a_fogorvosok_reagalt_az_emmi","timestamp":"2019. január. 30. 11:47","title":"Sztrájkot lengettek be a fogorvosok, reagált az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","id":"20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a6fcf-cdef-41e6-b5d9-70a3d2171a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","timestamp":"2019. január. 31. 15:21","title":"670 lóerővel támad ez az új 8-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]