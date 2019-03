Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy portugál tagpárt is levélben követelte a Fidesz kizárását, vagy tagságának felfüggesztését. ","shortLead":"Egy portugál tagpárt is levélben követelte a Fidesz kizárását, vagy tagságának felfüggesztését. ","id":"20190301_Alakul_a_Fidesz_kirugasa_a_Neppartbol_egy_portugal_part_is_kizaras_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb529b52-9c71-4795-958a-ee434bf46dd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Alakul_a_Fidesz_kirugasa_a_Neppartbol_egy_portugal_part_is_kizaras_mellett","timestamp":"2019. március. 01. 10:24","title":"Már egy portugál párt is a Fidesz kizárása mellett van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítábarcelonai helyszínéről irányította a beavatkozást.","shortLead":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile...","id":"20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7657a372-584d-40ea-b9fb-92a5ddfffb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","timestamp":"2019. március. 01. 14:03","title":"Megvolt az első távműtét, amit 5G-n segített egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dér Csabát az Europol és az Eurojust együttműködésének köszönhetően fogták el Prágában.","shortLead":"Dér Csabát az Europol és az Eurojust együttműködésének köszönhetően fogták el Prágában.","id":"20190302_Parokat_es_alcaszemuveget_talaltak_a_magyar_bergyilkos_szobajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f68b7-c83a-403f-bca6-f9c36641862a","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Parokat_es_alcaszemuveget_talaltak_a_magyar_bergyilkos_szobajaban","timestamp":"2019. március. 02. 20:40","title":"Parókát és álcaszemüveget találtak a magyar bérgyilkos szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf12be88-95a3-4004-b793-c299486b6fd6","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A multikat idéző profizmussal működik tovább a mexikói Sinaloa, a kábítószer-csempészetet Trump tervezett fala sem állíthatná meg.","shortLead":"A multikat idéző profizmussal működik tovább a mexikói Sinaloa, a kábítószer-csempészetet Trump tervezett fala sem...","id":"201909__a_kopcos__mexikoi_drogkartellek__profi_szervezet__kabito_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf12be88-95a3-4004-b793-c299486b6fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a622cb1-97c9-4c3f-9a12-dcf81e87ede2","keywords":null,"link":"/vilag/201909__a_kopcos__mexikoi_drogkartellek__profi_szervezet__kabito_uzlet","timestamp":"2019. március. 02. 12:00","title":"A Köpcös élete végéig ülhet, de drogkartellje megállíthatatlannak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan hány ember érintett a leépítésben, nem tudni, de az átstrukturálásra szánt pénzt látva nem kevesen maradnak munka nélkül.","shortLead":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan...","id":"20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8611cf-4eb4-482a-81aa-ec841145c806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","timestamp":"2019. március. 01. 10:03","title":"Méghogy a robotok nem veszik el a munkát: kirúgási hullám kezdődött a Pepsinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 13 ezer négyzetméteres játszótéren mászófal, skateboard- és BMX-pálya is lesz. ","shortLead":"A 13 ezer négyzetméteres játszótéren mászófal, skateboard- és BMX-pálya is lesz. ","id":"20190301_Egymilliard_forintert_vesznek_jatekokat_a_Varosligetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112c462d-8890-4d0c-8708-967ede6d1bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6140e72-1eec-4a16-a2df-dd7d6549a7c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Egymilliard_forintert_vesznek_jatekokat_a_Varosligetbe","timestamp":"2019. március. 01. 15:23","title":"Egymilliárd forintért vesznek játékokat a Városligetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0192755-6b89-4ff6-9b60-ed1fec4c2db4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját pénzgenerátorként működtethető egy spanyol mobilgyártó új telefonja. A koncepció logikusnak hangzik, a bevétel valódi, de azért így is akad némi (árfolyam)kockázat.","shortLead":"Saját pénzgenerátorként működtethető egy spanyol mobilgyártó új telefonja. A koncepció logikusnak hangzik, a bevétel...","id":"20190301_wings_mobile_minephone_wx_ara_ethereum_bitwings","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0192755-6b89-4ff6-9b60-ed1fec4c2db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3bf93-c7d0-4516-9aad-853a65fe834c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_wings_mobile_minephone_wx_ara_ethereum_bitwings","timestamp":"2019. március. 01. 08:03","title":"Itt a telefon, amivel 75 ezer forintot kereshet havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lesz új óvoda, bölcsőde, és orvosi rendelő is Nagykátán az idén. A város polgármestere közleményben nyugtatta meg a helyieket. Az elbocsátásokról egy szót sem szólt, a kirúgottak munkáltatójának vezetője lemondott, a dolgozóknak meg fogalma sincs, hogy mi lesz velük.","shortLead":"Lesz új óvoda, bölcsőde, és orvosi rendelő is Nagykátán az idén. A város polgármestere közleményben nyugtatta meg...","id":"20190301_Nincs_semmi_gond_a_43_kozalkalmazottat_elbocsato_Nagykata_polgarmestere_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9003992-7392-4b19-b6c1-9a5670d50fa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nincs_semmi_gond_a_43_kozalkalmazottat_elbocsato_Nagykata_polgarmestere_szerint","timestamp":"2019. március. 01. 13:20","title":"\"Politikai hangulatkeltés\" - nincs semmi gond a 43 közalkalmazottat elbocsátó Nagykáta polgármestere szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]