[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcadakkora vagyonnal szerénykedik Mészáros Lőrinc, mint Soros György, de így is majdnem bekerült a világ kétezer leggazdagabbja közé.","shortLead":"Nyolcadakkora vagyonnal szerénykedik Mészáros Lőrinc, mint Soros György, de így is majdnem bekerült a világ kétezer...","id":"20190305_Meszaros_Lorinc_a_vilag_2057_leggazdagabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e64bcf-7fba-4b2b-a6e6-943906d39794","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Meszaros_Lorinc_a_vilag_2057_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. március. 05. 14:58","title":"Mészáros Lőrinc a világ 2057. leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszavonta az Egyesült Államok azon tavalyi döntését, amellyel lejjebb vitte az Európai Unió USA-beli diplomáciai képviseletének a rangját. A nemzetközi szervezetté leminősített képviselet immár ismét olyan rangra emelkedett, mintha egy független állam nagykövetsége lenne.","shortLead":"Visszavonta az Egyesült Államok azon tavalyi döntését, amellyel lejjebb vitte az Európai Unió USA-beli diplomáciai...","id":"20190304_Az_USA_felertekelte_az_EUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c709a1c2-cca2-4a01-b800-71d8f8255d50","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Az_USA_felertekelte_az_EUt","timestamp":"2019. március. 04. 14:29","title":"Az USA felértékelte az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","id":"20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cc3e1-e8ae-4490-ba30-55826ae30fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","timestamp":"2019. március. 05. 18:53","title":"Orbán Viktor üdvözölte Macron kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje, Manfred Weber a Bild című német lapnak nyilatkozott a Fidesz EPP-tagsága megőrzésének feltételeiről. Kemény feltételeket szabott.","shortLead":"Az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje, Manfred Weber a Bild című német lapnak...","id":"20190305_A_Fidesz_nepparti_kizarasa_marcius_vegeig_kapott_haladekot_Orbannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0a1b99-3a5f-4c52-a319-e7abd015365d","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_Fidesz_nepparti_kizarasa_marcius_vegeig_kapott_haladekot_Orbannak","timestamp":"2019. március. 05. 17:11","title":"A Fidesz néppárti kizárása: március végéig kapott haladékot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","shortLead":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","id":"20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cee058-6dd4-49eb-8e54-29a0cc4926e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","timestamp":"2019. március. 05. 10:11","title":"Újabb fejlemény a Quaestor-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább, hogy az intelligenciatesztekben egy ötéves gyerek szintjén van.","shortLead":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább...","id":"20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcbe799-309b-491b-a068-4b15acaa334f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","timestamp":"2019. március. 04. 10:03","title":"Videó: meglepő, milyen jó az intelligenciatesztekben ez a papagáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa, a thaiföldi juntát vezető miniszterelnök.\r

\r

","shortLead":"A március 24-i választások közeledtével újabb, immár nyolcadik dalát jelentette meg hétfőn Prajuth Csan-ocsa...","id":"20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5fef7ba-81c1-4daa-851f-502582a8e1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0d18b-a21a-44a7-bd46-800489c449e9","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Osszefogunk__A_thaifoldi_junta_vezetoje_dalban_mondja_el","timestamp":"2019. március. 04. 05:39","title":"\"Összefogunk\" - A thaiföldi junta vezetője dalban mondja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","shortLead":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","id":"20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1ce635-ee75-4ac9-871f-e47009df7c33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","timestamp":"2019. március. 04. 16:38","title":"Újrakezdik a bolgárok a korábban lefújt atomerőmű-beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]