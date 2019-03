A néhány héttel ezelőtti közvélemény-kutatások szerint a Zehut párt egyetlen helyzet sem jutott volna a knesszetben, de az ultranacionalista tömörülés vezetője a kampányban határozottan kiállt a kannabisz használatának dekriminalizálása mellett, és ezzel jelentősen növelte a párt támogatottságát. A Zehut most négy helyhez juthat a 120 fős törvényhozásban – és a választók leginkább a miniszterelnök, Benjamin Netanjahu támogatói közül állnak át – és ezzel a jelenlegi kiélezett helyzetben akár a mérleg nyelvének szerepét is megszerezheti.

A kannabisz ügye annyira fontossá vált, hogy a korrupciós vádakkal is küszködő Netanjahu, aki eddig szinte csak nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozott kampányában, bejelentette, maga is fontolóra veszi a marihuána engedélyezésének a lehetőségét. „Most vizsgálom a kérdést, és hamarosan válaszolni is fogok” – mondta a Likud vezetője.

Izraelben jelenleg is engedélyezett a marihuána orvosi használata, ám a vallási pártok általában ellenzik a rekreációs célú használat törvényesítését. A marihuána használói jelenleg hároméves börtönt is kaphatnak, míg a kereskedőket akár húsz évre is rács mögé zárhatják.