[{"available":true,"c_guid":"49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő az EP-választásokig szeretne egymillió támogatót szerezni ahhoz, hogy kötelezővé tegyék az Európai Ügyészséghez való csatlakozást.","shortLead":"A képviselő az EP-választásokig szeretne egymillió támogatót szerezni ahhoz, hogy kötelezővé tegyék az Európai...","id":"20190406_Feluton_tart_Hadhazy_Akos_alairasgyujtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686c2948-7166-4401-84c2-e545701eb6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Feluton_tart_Hadhazy_Akos_alairasgyujtese","timestamp":"2019. április. 06. 13:03","title":"Félúton tart Hadházy Ákos aláírásgyűjtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett ígéretét, és alkohol- és drogteszteknek vetette alá magát pénteken Kijevben Petro Porosenko hivatalban lévő államfő. Zelenszkij is megvizsgáltatta magát.","shortLead":"Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett...","id":"20190406_Drog_es_alkoholteszten_az_ukran_elnokjeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70513a65-223d-44a2-9cdd-d7d14219c9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Drog_es_alkoholteszten_az_ukran_elnokjeloltek","timestamp":"2019. április. 06. 17:48","title":"Drog- és alkoholteszten az ukrán elnökjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Agyon is üthetett volna valakit!","shortLead":"Agyon is üthetett volna valakit!","id":"20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723efc66-33b6-4781-ba07-c82993b55b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","timestamp":"2019. április. 06. 11:02","title":"Lezuhant egy stukkó a Királyi Pál utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","shortLead":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","id":"20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4675c0-e235-4ffa-abbb-0bf360e857c8","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","timestamp":"2019. április. 06. 14:58","title":"Icipici múmiák bukkantak fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens ipari robotkarokat és igen pontosan dolgozó minőség-ellenőrző robotot.","shortLead":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens...","id":"20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4be61d0-c9e4-4f78-8790-e4e3627923d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","timestamp":"2019. április. 05. 16:33","title":"Az LG-nek már van olyan algoritmusa, ami 99+ százalékos pontossággal szűri a hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","shortLead":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","id":"20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cdd86-3db5-428a-8981-13fcb80c1902","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. április. 05. 17:38","title":"Villamossal ütközött egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszáz hektáron égett le a nádas, a tűzben akár százezer hüllő és kétéltű pusztulhatott el.","shortLead":"Háromszáz hektáron égett le a nádas, a tűzben akár százezer hüllő és kétéltű pusztulhatott el.","id":"20190405_Elkeserito_videon_a_fonyodi_nadastuz_pusztitasa_szandekos_gyujtogatas_okozhatta_a_katasztrofat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8c28b-603a-4371-911c-4b67573a4b54","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Elkeserito_videon_a_fonyodi_nadastuz_pusztitasa_szandekos_gyujtogatas_okozhatta_a_katasztrofat","timestamp":"2019. április. 05. 19:33","title":"Elkeserítő videón a fonyódi nádastűz pusztítása, szándékos gyújtogatás okozhatta a katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]