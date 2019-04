Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","shortLead":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","id":"20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c57843-be2c-49f4-91c3-2020070c2ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","timestamp":"2019. április. 21. 15:29","title":"Szijjártó: vészhelyzeti telefont létesítettek a Srí Lankán tartózkodó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van még hova fokozni a feszültséget.","shortLead":"Van még hova fokozni a feszültséget.","id":"20190422_Kegyetlen_elozetest_kapott_a_Tronok_harca_3_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27a6f1-8433-4fea-bd63-5e61cab4b782","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Kegyetlen_elozetest_kapott_a_Tronok_harca_3_resze","timestamp":"2019. április. 22. 14:26","title":"Kegyetlen előzetest kapott a Trónok harca 3. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát, figyelmeztetnek a szakértők.\r

\r

","shortLead":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát...","id":"20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb6c03-fa46-42cd-8db9-cf4f7626db33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","timestamp":"2019. április. 21. 18:02","title":"Ötmillióba is fájhat a húsvéti ittas vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227cd422-4913-450b-b800-2fda146dcc11","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","timestamp":"2019. április. 21. 21:49","title":"Ezért nem jó, ha a világ első embere a Twitteren át kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","shortLead":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","id":"20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6326a5-4a6b-4ee1-b5ed-a384d662a0c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","timestamp":"2019. április. 21. 17:05","title":"Kacifántos a motoros kötelező biztosítás, akár horrorára is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","shortLead":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","id":"20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915a0c8-132c-4c90-a99c-ca68144c7660","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","timestamp":"2019. április. 22. 10:28","title":"Videó: parkolás közben robbanhatott fel egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haladnak a korral.","shortLead":"Haladnak a korral.","id":"20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec51f147-6247-43ca-a567-6880cc57cf82","keywords":null,"link":"/elet/20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","timestamp":"2019. április. 22. 14:42","title":"A bencés szerzetesek is megtippelték, ki éli túl a Trónok harcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd92c69-3d14-48f4-ad1a-4cbb4d773c11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Német lapértesülések szerint a Daimler menedzsmentje mintegy 6 milliárd eurós megtakarítást és a hatékonyság javulását szeretné elérni 2021-re a Mercedesnél, illetve további 2 milliárd euró költségmegtakarításra törekszik a cégcsoport kamiongyártó üzletágánál. Jönnek az elbocsájtások? A Daimler hallgat az ügyben. ","shortLead":"Német lapértesülések szerint a Daimler menedzsmentje mintegy 6 milliárd eurós megtakarítást és a hatékonyság javulását...","id":"20190421_Letszamracionalizalas_igy_nevezik_finoman_10_ezer_ember_kirugasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd92c69-3d14-48f4-ad1a-4cbb4d773c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77bff7d-c7b6-4641-a707-4835374f5a46","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Letszamracionalizalas_igy_nevezik_finoman_10_ezer_ember_kirugasat","timestamp":"2019. április. 21. 09:08","title":"Létszámracionalizálás, így nevezik finoman 10 ezer ember kirúgását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]