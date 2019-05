Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e759546-86a1-48d4-8938-337bf703fd70","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bővül azon járművek köre, amikre külön hatósági engedély nélkül fel lehet rakni a sárga villogót.","shortLead":"Bővül azon járművek köre, amikre külön hatósági engedély nélkül fel lehet rakni a sárga villogót.","id":"20190504_Az_allami_futarok_es_a_biztonsagi_orok_is_felrakhatjak_a_villogot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e759546-86a1-48d4-8938-337bf703fd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d0242-2d3c-49af-a784-132cee57e754","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Az_allami_futarok_es_a_biztonsagi_orok_is_felrakhatjak_a_villogot","timestamp":"2019. május. 04. 16:59","title":"Az állami futárok és a biztonsági őrök is felrakhatják a villogót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz képzőművész, polihisztor jobb kezének lebénulását - vélik olasz orvosok, akik elméletüket a Journal of the Royal Society of Medicine című folyóiratban tették közzé.","shortLead":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz...","id":"20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323172c-a593-4b3f-ae66-2e3d9708fb00","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","timestamp":"2019. május. 05. 14:38","title":"Izomsorvadás okozhatta Leonardo da Vinci jobb kezének bénulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8385f4-141f-4d80-8fe0-cd6f9d1f2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tajvan külügyminisztériuma tiltakozását fejezte ki, amiért a magyar kormány közbenjárására a Debreceni Egyetem tajvani diákoknak megtiltotta, hogy Tajvan vagy Kínai Köztársaság név alatt vegyenek részt az International Food Day-en.","shortLead":"Tajvan külügyminisztériuma tiltakozását fejezte ki, amiért a magyar kormány közbenjárására a Debreceni Egyetem tajvani...","id":"20190505_Debrecen_a_kinaitajvani_gasztroharc_kereszttuzeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c8385f4-141f-4d80-8fe0-cd6f9d1f2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce9068-c1c9-494b-b4e3-ac7ee7cccb04","keywords":null,"link":"/kultura/20190505_Debrecen_a_kinaitajvani_gasztroharc_kereszttuzeben","timestamp":"2019. május. 05. 08:21","title":"Debrecen a kínai-tajvani gasztroharc kereszttüzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Zoltán szerint nincs azzal gond, ha a kormánynak köze van egy ilyen hírügynökséghez.","shortLead":"Kovács Zoltán szerint nincs azzal gond, ha a kormánynak köze van egy ilyen hírügynökséghez.","id":"20190505_Nem_tetszik_a_visegradi_orszagoknak_hogy_a_V4_nevet_kapta_Habony_hirportalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5480578-e039-4808-ae5e-88de80927f73","keywords":null,"link":"/kkv/20190505_Nem_tetszik_a_visegradi_orszagoknak_hogy_a_V4_nevet_kapta_Habony_hirportalja","timestamp":"2019. május. 05. 20:03","title":"Nem tetszik a visegrádi országoknak, hogy a V4 nevet kapta Habony hírportálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8467fca-858a-458e-ab24-58ec3927087c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán csak május 13-án érkezik.","shortLead":"Orbán csak május 13-án érkezik.","id":"20190504_A_szlovak_miniszterelnokot_mar_fogadta_Trump_a_Feher_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8467fca-858a-458e-ab24-58ec3927087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733ea58-827a-4ee0-a39f-51ac07b85d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_A_szlovak_miniszterelnokot_mar_fogadta_Trump_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. május. 04. 09:18","title":"A szlovák miniszterelnököt már fogadta Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia rendőrök őrizetbe vettek három párizsi tűzoltót, akiket azzal vádolnak, hogy megerőszakoltak az egyik kerületi tűzoltóállomásra bevitt nőt.","shortLead":"A francia rendőrök őrizetbe vettek három párizsi tűzoltót, akiket azzal vádolnak, hogy megerőszakoltak az egyik...","id":"20190505_Csoportos_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_parizsi_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a00e2-c461-49f0-90a3-9cb618ed75c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Csoportos_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_parizsi_tuzoltokat","timestamp":"2019. május. 05. 16:14","title":"Csoportos nemi erőszakkal vádolják a párizsi tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot vasárnapi cikkében Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Elismerte, hogy saját politikai hátországában nincs meg a kellő számú szavazat a kilépési feltételrendszer parlamenti elfogadásához.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel...","id":"20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f1e20-2361-45ed-92f8-cf3ae49fc6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","timestamp":"2019. május. 05. 13:52","title":"Brexit - Theresa May megállapodásra szólítja fel a Munkáspártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","shortLead":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","id":"20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831287ee-b504-42a6-9a52-ab1b01fe3bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","timestamp":"2019. május. 04. 10:25","title":"Újabb szankciókat vetett ki Amerika Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]