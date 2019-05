Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőr ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmény miatt. ","shortLead":"A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőr ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmény miatt. ","id":"20190506_Korrupt_penzugyorok_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77f3433-92b6-41dd-9e8e-591e43f15552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Korrupt_penzugyorok_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 06. 10:02","title":"Korrupt pénzügyőrök ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","shortLead":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","id":"20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf7f25a-553d-492c-b68d-103d452882bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","timestamp":"2019. május. 06. 07:34","title":"A magyarok háromnegyede szerint előnyös, hogy EU-tagok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét, a Bladeset. ","shortLead":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét...","id":"20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca95c2d-7418-4367-983d-ae88ebf12ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","timestamp":"2019. május. 06. 10:33","title":"Megjött a Fallout készítőinek új játéka, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán a tagországokban szerzett szolgálati idők összeszámításával szerez jogosultságot? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán...","id":"20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e299d10b-680b-4d01-aa90-16337ad6a91e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","timestamp":"2019. május. 07. 11:58","title":"Így számolják ki, mennyi nyugdíjat kap, aki több országban is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","shortLead":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","id":"20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b222ecb6-64f2-46f1-9f15-08134e5167e0","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","timestamp":"2019. május. 05. 16:46","title":"Egy magyar alapítványt is támogat Timothée Chalamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot légitársaság Superjet gépe, majd amikor másodszor is földet ér, azonnal kigyullad a gép törzsének hátsó része. ","shortLead":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot...","id":"20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ddd562-3b42-47a9-9fb7-e483d012acee","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","timestamp":"2019. május. 05. 23:10","title":"Visszapattant a földről a szerencsétlenül járt orosz repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar és az olasz nyomozók egy héten belül összeülnek, de szerintük a kislány már jó ideje nincs a kontinensen. ","shortLead":"A magyar és az olasz nyomozók egy héten belül összeülnek, de szerintük a kislány már jó ideje nincs a kontinensen. ","id":"20190506_Europan_kivuli_orszagban_lehet_az_anyja_altal_elrabolt_magyarolasz_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c9dfc-fa68-428c-ae55-ce648978da99","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Europan_kivuli_orszagban_lehet_az_anyja_altal_elrabolt_magyarolasz_kislany","timestamp":"2019. május. 06. 20:39","title":"Európán kívüli országban lehet az anyja által elrabolt magyar-olasz kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","id":"20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0833f7d-dfe1-4616-b999-bfd476306025","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","timestamp":"2019. május. 06. 10:06","title":"Összeomlott az informatika minden határátkelőn, többórás várakozásokra kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]