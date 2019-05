Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló, minden más azonban szögegyenesen eltérő. Szavazzon, melyik kellene jobban!","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló...","id":"20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6d6a51-7ec0-495e-a310-ad8534d89bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","timestamp":"2019. május. 10. 08:21","title":"A nagy párbaj: egymás mellé tettük az apró Jimnyt és a 8x drágább nagy G500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AirHelp a pontosságot, a kiszolgálás minőségét, és a követelések feldolgozását vette alapul a helyezéshez. ","shortLead":"Az AirHelp a pontosságot, a kiszolgálás minőségét, és a követelések feldolgozását vette alapul a helyezéshez. ","id":"20190510_A_Ryanair_es_az_Easyjet_is_felkerult_a_legrosszabb_legitarsasagok_listajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca106d2-7819-4a71-9ae4-0848cc2b7421","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_A_Ryanair_es_az_Easyjet_is_felkerult_a_legrosszabb_legitarsasagok_listajara","timestamp":"2019. május. 10. 17:12","title":"A Ryanair és az Easyjet is felkerült a legrosszabb légitársaságok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4906be3d-429a-4de8-9f35-76d7db901c1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keresi a rendőrség.","shortLead":"Keresi a rendőrség.","id":"20190510_autos_video_lopott_rendszam_tankol_fizetes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4906be3d-429a-4de8-9f35-76d7db901c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae3355f-91e6-4a65-854d-f1d85de7ee9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_autos_video_lopott_rendszam_tankol_fizetes_nelkul","timestamp":"2019. május. 10. 09:11","title":"Lopott rendszámú autóba, fizetés nélkül tankolt egy nő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcf6251-2571-4c3a-88a8-945a73f5589f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagy túlfújta vagy túlitta magát.","shortLead":"Vagy túlfújta vagy túlitta magát.","id":"20190508_szonda_alkohol_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbcf6251-2571-4c3a-88a8-945a73f5589f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7273d1-89e6-4d11-a807-779f8366b42a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_szonda_alkohol_autos_video","timestamp":"2019. május. 08. 22:04","title":"Úgy megfújta a szondát a részeg autós, hogy elájult - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelek szerint a miniszterfeleség egyelőre csak a FitBalance és a Nemzeti Futóverseny márkanevet birtokolja, azt viszont igyekszik kizárólagossá tenni.","shortLead":"A jelek szerint a miniszterfeleség egyelőre csak a FitBalance és a Nemzeti Futóverseny márkanevet birtokolja, azt...","id":"20190510_Sajat_neven_vedetne_le_rendezvenyeket_Rogan_Cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02944745-cbc1-4e36-9ccf-052dd1a47c26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Sajat_neven_vedetne_le_rendezvenyeket_Rogan_Cecilia","timestamp":"2019. május. 10. 11:47","title":"Saját nevén védetne le rendezvényeket Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán legfontosabb kiviteli cikkei az olaj után. Amerika azt üzeni, fegyveres konfliktusra is kész válaszolni, bár maga ilyet nem kezdeményezne.","shortLead":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán...","id":"20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83948c5-3e7e-4861-8513-1e9fa9c80468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Trump újabb szankciókkal sorozta meg Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","shortLead":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","id":"20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec3f5ff-51a6-495b-983e-e0b74737dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","timestamp":"2019. május. 09. 19:03","title":"Le fog esni az álla, ha meglátja, mire képesek a Nissan irodai székei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest házain.","shortLead":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest...","id":"20190509_josh_brolin_nyugati_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57e323-408e-4957-885f-d0312a55b5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_josh_brolin_nyugati_ter","timestamp":"2019. május. 09. 18:20","title":"Josh Brolin a gyerekével együtt jelentkezett be a Nyugati térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]