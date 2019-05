Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","shortLead":"Valószínűleg a feleségeiknek szól az érzelmes szöveg.","id":"20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513d2be-4347-4c16-afa8-8a5aea5d2b8e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Ed_Sheeran_es_Justin_Bieber_kozos_dallal_jelentkezett","timestamp":"2019. május. 10. 10:55","title":"Ed Sheeran és Justin Bieber közös dallal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","id":"20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b30dd-f0ad-4981-b4bc-5409e623b0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","timestamp":"2019. május. 10. 14:04","title":"Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","shortLead":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","id":"20190510_Muteni_kell_Suarezt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a09ad1-d7c8-44c6-ab1d-5b67cc49baa2","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Muteni_kell_Suarezt","timestamp":"2019. május. 10. 05:30","title":"Műteni kell Suárezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","shortLead":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","id":"20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8769766-29fb-4378-a1db-0fb9383a8e68","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","timestamp":"2019. május. 10. 12:25","title":"Megkérdezték az utca emberét, mit szólna a Homo sapiens kihalásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa428e3-46bb-4a7a-99e4-c5e7e29680b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok vér, lufik és para néni is került a háromperces trailerbe. ","shortLead":"Sok vér, lufik és para néni is került a háromperces trailerbe. ","id":"20190510_Ha_eddig_nem_felt_a_bohocoktol_most_majd_fog__itt_az_Az_2_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa428e3-46bb-4a7a-99e4-c5e7e29680b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498d1c95-b2ed-46b5-b3b0-ec8d6925ee58","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Ha_eddig_nem_felt_a_bohocoktol_most_majd_fog__itt_az_Az_2_elozetese","timestamp":"2019. május. 10. 05:50","title":"Ha eddig nem félt a bohócoktól, most majd fog – itt az Az 2 előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az a problémája a fideszes igazságügyi államtitkárnak, hogy a választási bizottság nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát.","shortLead":"Az a problémája a fideszes igazságügyi államtitkárnak, hogy a választási bizottság nem függesztette fel Czeglédy Csaba...","id":"20190511_Volnerallamtitkar_kiakadt_az_NVB_dontesen_Czegledyugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05586c51-54ef-46eb-87e4-366b4c53af3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Volnerallamtitkar_kiakadt_az_NVB_dontesen_Czegledyugyben","timestamp":"2019. május. 11. 18:04","title":"Völner államtitkár kiakadt az NVB döntésén Czeglédy-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esernyőket a táskákba. Vagy azok környékére. Förtelmes időszak jön. ","shortLead":"Esernyőket a táskákba. Vagy azok környékére. Förtelmes időszak jön. ","id":"20190511_Megint_jon_az_esos_ido_es_ugy_fest_egy_egesz_hetig_tart_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6c94c6-5b52-4ce0-a4ce-7fb772dabfab","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Megint_jon_az_esos_ido_es_ugy_fest_egy_egesz_hetig_tart_majd","timestamp":"2019. május. 11. 14:57","title":"Megint jön az esős idő, és úgy fest, egy egész hétig tart majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akár milliókat is fizetni kénytelen Liverpool- és Tottenham-szurkolók közleményben tiltakoznak, lépéseket sürgetnek az UEFA-tól.\r

\r

","shortLead":"Az akár milliókat is fizetni kénytelen Liverpool- és Tottenham-szurkolók közleményben tiltakoznak, lépéseket sürgetnek...","id":"20190510_Alaposan_lehuzzak_a_BLdontore_igyekvo_brit_szurkolokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf019e4-1214-4644-94f6-1d0dd0762bd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Alaposan_lehuzzak_a_BLdontore_igyekvo_brit_szurkolokat","timestamp":"2019. május. 10. 21:19","title":"Alaposan lehúzzák a BL-döntőre igyekvő brit szurkolókat, akik kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]