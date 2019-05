Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok riporterét, amikor az kérdezett tőle. ","shortLead":"\"Türelmes ember vagyok\" – mondta a szocialista Komjáthi Imre, de mégis káromkodva utasította vissza a Pesti Srácok...","id":"20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabed794-5cd8-49c8-9cef-d5f627b652d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Munkasos_poloban_kezdett_tragar_ordibalasba_az_MSZP_alelnoke_a_Pesti_Sracok_riporterevel","timestamp":"2019. május. 17. 19:13","title":"Leordította a Pesti Srácok riporterét az MSZP alelnöke a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f278a7-1fe3-44e5-9ca3-7339ec59af6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván lesz rá kereslet. ","shortLead":"Nyilván lesz rá kereslet. ","id":"20190517_Tronok_harca_rajongok_Mar_rendelheto_a_tuzokado_sarkanyos_ejjeli_lampa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f278a7-1fe3-44e5-9ca3-7339ec59af6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92856171-2314-4b45-b4bb-34bbb9f6d85d","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Tronok_harca_rajongok_Mar_rendelheto_a_tuzokado_sarkanyos_ejjeli_lampa","timestamp":"2019. május. 17. 10:20","title":"Trónok harca rajongók! Már rendelhető tűzokádó sárkányos éjjeli lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc14ae6-7ad0-4e87-bdf8-6dde99cbd15c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz megállapodás a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki erő több mint egy hónapja tartó tárgyalássorozatán a BBC szerint arról, miként lehetne feloldani a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított Brexit-egyezmény körüli patthelyzetet. A kormányfő napjai szó szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"Nem lesz megállapodás a kormánypárt és a legnagyobb ellenzéki erő több mint egy hónapja tartó tárgyalássorozatán a BBC...","id":"20190517_brexit_ketparti_targyalas_munkaspart_konzervativok_theresa_may_jeremy_corbyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fc14ae6-7ad0-4e87-bdf8-6dde99cbd15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d9f330-a1cb-4c15-9ff8-afc0ddf9e3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_brexit_ketparti_targyalas_munkaspart_konzervativok_theresa_may_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. május. 17. 09:25","title":"Brexit: kudarcba fulladtak a konzervatívok és a munkáspártiak tárgyalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban több hír is megjelent az autóipar problémáiról, ami azért fontos, mert a magyar gazdaság közismerten nagy mértékben függ a járműgyártók teljesítményétől. Utánajártunk, mitől és mennyire kell félni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban több hír is megjelent az autóipar problémáiról, ami azért fontos, mert a magyar gazdaság...","id":"20190516_autoipar_gdp_magyarorszag_gazdasag_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5bf15a-c2b9-4729-8852-ec968b8194f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_autoipar_gdp_magyarorszag_gazdasag_valsag","timestamp":"2019. május. 16. 17:18","title":"\"Történelmileg így alakult\" – megroppanthatja a magyar gazdaságot a német autóipar gyengélkedése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd91e95b-0bdf-4766-9581-4d3903199c81","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A német \"A Párt\" tárt karokkal várná a kétfarkúak EP-képviselőjét, hogy végre a viccpártoknak is legyen európai frakciója. Martin Sonneborn pártelnök brüsszeli irodavezetője azt mondja: a szatíra egy eszköz, az üzenetük ettől még lehet komoly és kifejezetten politikus. Dustin Hoffmann budapesti látogatásán választolt kérdéseinkre.","shortLead":"A német \"A Párt\" tárt karokkal várná a kétfarkúak EP-képviselőjét, hogy végre a viccpártoknak is legyen európai...","id":"20190517_nemet_viccpart_die_partei_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd91e95b-0bdf-4766-9581-4d3903199c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c431742c-c78f-4aa3-a8fc-2601bcbd1e01","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_nemet_viccpart_die_partei_interju","timestamp":"2019. május. 17. 11:00","title":"Mit keres Dustin Hoffmann egy pártban Goebbelsszel? Német humor az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában megjelenő elemeket rangsoroló algoritmushoz.","shortLead":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában...","id":"20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de10d42b-a6b6-4f1c-ae32-c0ad5c0e569f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","timestamp":"2019. május. 17. 13:03","title":"Megint változik a Facebook hírfolyama, de ennek most csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","id":"20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc04051d-82e7-4fc2-b3ca-4ce6f3f5f108","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","timestamp":"2019. május. 17. 07:50","title":"3 év alatt 560 ezer kilométert tettek ebbe a Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","shortLead":"Egy férfi rosszul lett a peronon, nem sikerült újraéleszteni. ","id":"20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b111d3ec-2075-499b-9c04-26169b3fecbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_holttest_nyugati_teri_metromegallo","timestamp":"2019. május. 16. 10:31","title":"Meghalt egy ember a Nyugati pályaudvar aluljárójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]