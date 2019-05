Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még nincs aláírva a szerződés, de lapinformációk szerint a készítők a Twilight egykoron szerelmes tini vámpírját alakító Robert Pattinsont szemelték ki a 2021-es Batman-film főszerepére. ","shortLead":"Még nincs aláírva a szerződés, de lapinformációk szerint a készítők a Twilight egykoron szerelmes tini vámpírját...","id":"20190517_Vampirfiubol_sotet_lovag_Robert_Pattinson_lehet_az_uj_Batman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc86307a-586a-4fa1-a8ce-1e1f3031c681","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Vampirfiubol_sotet_lovag_Robert_Pattinson_lehet_az_uj_Batman","timestamp":"2019. május. 17. 13:21","title":"Vámpírfiúból sötét lovag: Robert Pattinson lehet az új Batman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f278a7-1fe3-44e5-9ca3-7339ec59af6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván lesz rá kereslet. ","shortLead":"Nyilván lesz rá kereslet. ","id":"20190517_Tronok_harca_rajongok_Mar_rendelheto_a_tuzokado_sarkanyos_ejjeli_lampa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f278a7-1fe3-44e5-9ca3-7339ec59af6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92856171-2314-4b45-b4bb-34bbb9f6d85d","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Tronok_harca_rajongok_Mar_rendelheto_a_tuzokado_sarkanyos_ejjeli_lampa","timestamp":"2019. május. 17. 10:20","title":"Trónok harca rajongók! Már rendelhető tűzokádó sárkányos éjjeli lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem jelentkezik idén május 20-ig, az legközelebb csak 2022-ben elsőáldozhat – ez a rémhír terjed a katolikusok között, de ez csak az Eucharisztikus Világkongresszus megaeseményének szervezési munkálatai miatt született félreértés.\r

","shortLead":"Aki nem jelentkezik idén május 20-ig, az legközelebb csak 2022-ben elsőáldozhat – ez a rémhír terjed a katolikusok...","id":"20190517_Elsoaldozasi_remhirek_terjednek_a_katolikusok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de3aa2a-5b24-4a7c-bbd2-ff99686d9437","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Elsoaldozasi_remhirek_terjednek_a_katolikusok_kozott","timestamp":"2019. május. 17. 14:26","title":"Elsőáldozási rémhírek terjednek a katolikusok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","shortLead":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","id":"20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee95f514-0e7a-4469-bc9c-3461280ff98a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","timestamp":"2019. május. 16. 18:52","title":"Feleannyi pénzt sem tud költeni egy magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23247716-2303-4c50-9fd9-5c2789cc7919","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne jelentsen stigmát a másság – áll az országgyűlési biztos véleményében.","shortLead":"Ne jelentsen stigmát a másság – áll az országgyűlési biztos véleményében.","id":"20190517_Az_alapveto_jogok_biztosa_szerint_nem_masodrenduek_a_melegek_ahogy_Kover_Laszlo_kepzeli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23247716-2303-4c50-9fd9-5c2789cc7919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc7c9c1-492d-4974-99a0-78d0e31b733e","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Az_alapveto_jogok_biztosa_szerint_nem_masodrenduek_a_melegek_ahogy_Kover_Laszlo_kepzeli","timestamp":"2019. május. 17. 09:05","title":"Az alapvető jogok biztosa szerint nem másodrendűek a melegek, ahogy Kövér László képzeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világszerte ismert brit szociológus egy katalán lapnak adott interjút, és Orbán Viktort sem kerülhették meg.","shortLead":"A világszerte ismert brit szociológus egy katalán lapnak adott interjút, és Orbán Viktort sem kerülhették meg.","id":"20190517_Anthony_Giddens_Orban_populizmusa_sikeres_de_sok_ellensege_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b587e-1fe6-4404-b280-351c6de80955","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Anthony_Giddens_Orban_populizmusa_sikeres_de_sok_ellensege_van","timestamp":"2019. május. 17. 15:14","title":"Anthony Giddens: Orbán populizmusa sikeres, de sok ellensége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4121e588-4338-43d9-94d8-b912ac3a7f60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pest megyei településen a Richter-skála szerinti 2,7-es erősségű földrengés volt péntek reggel.","shortLead":"A Pest megyei településen a Richter-skála szerinti 2,7-es erősségű földrengés volt péntek reggel.","id":"20190517_nagykovacsi_foldrenges_richter_skala_szeizmologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4121e588-4338-43d9-94d8-b912ac3a7f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f178a4ac-f24b-4354-a370-ecdac2d3fe78","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_nagykovacsi_foldrenges_richter_skala_szeizmologus","timestamp":"2019. május. 17. 09:44","title":"Mór után Nagykovácsiban rengett a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]