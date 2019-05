Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","shortLead":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","id":"20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421ea1d-23cf-4ddf-a27a-4cdb0985ed3b","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","timestamp":"2019. május. 20. 10:12","title":"A starbucksos pohár után most egy vizespalackot felejtettek a Trónok harca epizódjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs rendszerének fejlesztésével.","shortLead":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs...","id":"20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0189371-5474-4cb3-8c47-6df91803e1e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","timestamp":"2019. május. 21. 18:03","title":"Már ősszel jöhet a Huawei operációs rendszere, ami leváltja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9d57c-5d2d-41ce-a276-e496556307f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz elképzelni, hogy egy nagy környezetvédővel van dolgunk.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy egy nagy környezetvédővel van dolgunk.","id":"20190520_krokodil_bor_tesla_model_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9d57c-5d2d-41ce-a276-e496556307f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b714e03-acbc-4dae-bb73-b9accfd711e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_krokodil_bor_tesla_model_s","timestamp":"2019. május. 20. 18:10","title":"A krokodilbőrös Tesla ugyanúgy zöld rendszámos lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6491f5-c65f-4e48-a3a9-b434f8d8739a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak, akiknek nem is kell csinálni semmit, hogy beküldjék az adóbevallásukat. ","shortLead":"Vannak, akiknek nem is kell csinálni semmit, hogy beküldjék az adóbevallásukat. ","id":"20190520_Figyelem_ma_ejfel_az_adobevallas_hatarideje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db6491f5-c65f-4e48-a3a9-b434f8d8739a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83efb517-20ce-4e27-99bc-9ad5861dff6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Figyelem_ma_ejfel_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2019. május. 20. 08:59","title":"Figyelem, ma éjfél az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","shortLead":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","id":"20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d55899a-ce35-4f0a-8ede-f57421d9d649","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","timestamp":"2019. május. 20. 12:24","title":"Mégsem ül át Audiból BMW-be a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","id":"20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82a5856-2ca1-4c96-b17a-36bde5260466","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","timestamp":"2019. május. 20. 13:21","title":"Nagy test, kis szív: 2 literes dízelmotor a BMW X5-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy nő vesztette életét.","shortLead":"A balesetben egy nő vesztette életét.","id":"20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fc2714-1bbd-4454-a938-cccfcca8cc31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","timestamp":"2019. május. 20. 17:32","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajtársaság közleménye szerint nincs jelentős technikai fennakadás.","shortLead":"Az olajtársaság közleménye szerint nincs jelentős technikai fennakadás.","id":"20190520_mol_technikai_fennakadas_koolaj_baratsag_olajvezetek_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f83206a-774f-4981-b01c-c17056be7c46","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_mol_technikai_fennakadas_koolaj_baratsag_olajvezetek_ukrajna","timestamp":"2019. május. 20. 17:56","title":"Megszólalt a Mol az ukrajnai olajszállítás felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]