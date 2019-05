Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak össze, hogy rablótámadás esetén azokat adják át a bűnözőknek. ","shortLead":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak...","id":"20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d0adc-692b-4b51-b6e6-7dfc7f98ab96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","timestamp":"2019. május. 22. 12:33","title":"Igazinak tűnő, valójában kamu telefonokat vásárolnak a mexikóiak, hogy azokat rabolják el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24580b7-d089-4b62-bacc-16f7c0e1248a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ugyan sokkal jobb a helyzet, mint az ipari forradalom alatt, de egy XIII. századi jobbágy csodálkozna azon, mennyire sokat kell ma dolgozni.","shortLead":"Ugyan sokkal jobb a helyzet, mint az ipari forradalom alatt, de egy XIII. századi jobbágy csodálkozna azon, mennyire...","id":"20190521_Tobbet_dolgozik_ma_az_atlagos_magyar_mint_egy_jobbagy_a_kozepkorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24580b7-d089-4b62-bacc-16f7c0e1248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f9f706-7110-43ef-a4f0-1d2e3e166ebe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190521_Tobbet_dolgozik_ma_az_atlagos_magyar_mint_egy_jobbagy_a_kozepkorban","timestamp":"2019. május. 21. 13:06","title":"Többet dolgozik ma az átlagos magyar, mint egy jobbágy a középkorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","id":"20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ead37-327b-49ca-8405-f4a9a21d49f3","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","timestamp":"2019. május. 22. 12:28","title":"Fotók: Vízaknából szedtek ki egy lovat a tűzoltók Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","shortLead":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","id":"20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0678efc-e8d2-4073-912c-7edfe5ea3645","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 21. 19:06","title":"Nem ad be új darabra pályázatot az Örkény Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d079395-f930-4418-9c4c-f4c26f476001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokatmondó teszteredmény jelent meg a Redmi legújabb, K20 nevű újdonságáról, amely gyilkos hardvert sejtet. ","shortLead":"Sokatmondó teszteredmény jelent meg a Redmi legújabb, K20 nevű újdonságáról, amely gyilkos hardvert sejtet. ","id":"20190521_redmi_k20_antutu_snapdragon_855_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d079395-f930-4418-9c4c-f4c26f476001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50fb-6b44-4810-bfbb-83337b1ee269","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_redmi_k20_antutu_snapdragon_855_lapkakeszlet","timestamp":"2019. május. 21. 12:03","title":"Váratlanul gyors: ez a telefon lehet a valaha készült legerősebb okosmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És ez még csak a kezdet.","shortLead":"És ez még csak a kezdet.","id":"20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9972a5ad-990f-4a1c-a91f-3d77b2755e48","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Itt_a_nagy_eso_kovetkezmenye_arhullam_vonul_le_a_Dunan_es_a_Tiszan_is","timestamp":"2019. május. 21. 15:07","title":"Itt a nagy eső következménye: árhullám vonul le a Dunán és a Tiszán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","shortLead":"A színész a híd tetején táncolva készített egy klipet, és mint most kiderült, ő is tudta, hogy tilosban jár. ","id":"20190522_will_smith_budapest_lanchid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e4a9cd-7df0-440a-8121-9d44e5375059","keywords":null,"link":"/elet/20190522_will_smith_budapest_lanchid","timestamp":"2019. május. 22. 13:28","title":"Will Smith tisztában volt vele, hogy illegálisan mászott fel a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","shortLead":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","id":"20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a106b47-b5e9-4551-80bf-76f96127e5c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","timestamp":"2019. május. 23. 11:07","title":"Alaposan odamondott a kormánynak a GVH volt elnöke, akit még Orbán Viktor nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]