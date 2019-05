Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cedd39ba-0760-45ff-a2a7-3949e66b8c4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest 5000 emberrel kevesebb dolgozik, de így is 69,8 százalék a foglalkoztatási ráta.\r

\r

","shortLead":"Áprilishoz képest 5000 emberrel kevesebb dolgozik, de így is 69,8 százalék a foglalkoztatási ráta.\r

\r

","id":"20190529_Majdnem_70_szazalek_a_foglalkoztatottsagi_rata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cedd39ba-0760-45ff-a2a7-3949e66b8c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34df2a6-2094-4669-acc1-42c1aa1a6e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Majdnem_70_szazalek_a_foglalkoztatottsagi_rata","timestamp":"2019. május. 29. 09:24","title":"Majdnem 70 százalék a foglalkoztatottsági ráta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett a Hableány nevű hajóval. A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc24e3-474c-4490-adf3-9802e74b8ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai turistákat utaztató cég 16 családtagot hoz Magyarországra.","shortLead":"A dél-koreai turistákat utaztató cég 16 családtagot hoz Magyarországra.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_del_koreai_turistak_csaladtagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc24e3-474c-4490-adf3-9802e74b8ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268fcc30-73ab-4699-8c51-f9e7c81bc0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_del_koreai_turistak_csaladtagok","timestamp":"2019. május. 30. 09:39","title":"Budapestre jönnek a hajóbaleset áldozatainak rokonai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","id":"20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f5ca71-f39d-4e51-87bd-b19ba0193dfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","timestamp":"2019. május. 30. 06:41","title":"Hihetetlen, de ma már 720 ezer forintot is érhet egy patika állapotú Simson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót. Az elsüllyedt Hableány egy magyar vállalkozásé.","shortLead":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót...","id":"20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5784b44-8050-43ca-9883-5d584a738752","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","timestamp":"2019. május. 30. 13:35","title":"Cégméretben is óriási a különbség a Dunán ütköző hajók üzemeltetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk a transzneműségről, amit az ember tapasztalt neme és a hozzárendelt neme közötti jelentős és tartós inkongruencia határoz meg.\r

\r

","shortLead":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk...","id":"20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749fdce-bd33-4fa4-9be0-113f08258fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","timestamp":"2019. május. 30. 15:23","title":"Nem tekinti többet a WHO viselkedési zavarnak a transzneműséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét halálos áldozata biztosan van annak a hajóbalesetnek, amely szerda este történt Budapesten, a Parlament előtt. A hajón 35 ember utazott, a kétfős magyar személyzet mellett dél-koreai utasok voltak a fedélzeten. A hajó egy ütközés következtében, másodpercek alatt süllyedhetett el. Huszonegy embert még keresnek. A baleset másik részeséhez, egy nagy méretű hajóhoz rendőrök szálltak ki az éjjel.","shortLead":"Hét halálos áldozata biztosan van annak a hajóbalesetnek, amely szerda este történt Budapesten, a Parlament előtt...","id":"20190529_Hajobaleset_tortent_Budapesten_a_Dunan_embereket_kellett_kimenteni_a_vizbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360a8bd7-9ee0-4c53-a0c3-172383471c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Hajobaleset_tortent_Budapesten_a_Dunan_embereket_kellett_kimenteni_a_vizbol","timestamp":"2019. május. 29. 22:14","title":"Két hajó ütközött a Parlamentnél, heten meghaltak, több embert még keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilyen komoly biztonsági intézkedésekre nemigen volt még példa kupadöntő során. ","shortLead":"Ilyen komoly biztonsági intézkedésekre nemigen volt még példa kupadöntő során. ","id":"20190528_Tobb_ezer_rendor_lesz_szolgalatban_a_szombati_BLdonto_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45861acb-363c-4036-80d1-49733a86bc08","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_ezer_rendor_lesz_szolgalatban_a_szombati_BLdonto_alatt","timestamp":"2019. május. 28. 18:46","title":"Több ezer rendőr lesz szolgálatban a szombati BL-döntő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]