[{"available":true,"c_guid":"85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","shortLead":"Elég jól lehetett követni meddig nem lesz biztosan otthon, de sajnos a családja ott volt. ","id":"20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85af1de2-9ffb-4c1e-b032-cd400028345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa687b2-3606-45f8-8b7a-dcb3fb5cd554","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nem_volt_otthon_Morata_mert_a_valogatottban_focizott__kiraboltak_a_lakasat","timestamp":"2019. június. 09. 15:06","title":"Nem volt otthon Morata, mert a válogatottban focizott – kirabolták a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta kiakadt, a Ferrari fellebbez.","shortLead":"A Ferrari német pilótája ötmásodperces büntetést kapott a Kanadai Nagydíjon, így bukta az első helyezését. A pilóta...","id":"20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9e9e3-2c4b-4f7f-ab0f-abe06b3799be","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Vettel_Probaltam_tulelni","timestamp":"2019. június. 10. 09:30","title":"Vettel: \"Próbáltam túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az euró bevezetéséhez \"nem a sprinter, hanem inkább a maratonfutó taktikájára van szükség\" – véli Mugur Isarescu. a román jegybank vezetője.","shortLead":"Az euró bevezetéséhez \"nem a sprinter, hanem inkább a maratonfutó taktikájára van szükség\" – véli Mugur Isarescu...","id":"20190610_Ekkortol_lehet_roman_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d650-cbb1-4b38-a60a-ce2dd9b85c5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Ekkortol_lehet_roman_euro","timestamp":"2019. június. 10. 12:56","title":"Ekkortól lehet román euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt a tulajdonosoknak a céges beszámolók alapján. Budapest mellett Sopronban is rekordnak örülhetnek – írja a Napi.hu.","shortLead":"A hazai kaszinópiac 2018-ban összesen 37,2 milliárd forint árbevételt és 11,4 milliárd forint profitot termelt...","id":"20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf51ec-806d-4c55-a15c-cda49599339a","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Megint_bebizonyosodott_hosszutavon_a_kaszino_nyer","timestamp":"2019. június. 09. 10:38","title":"Megint bebizonyosodott, hosszútávon mindig a kaszinó nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi terjeszkedés és a vadászat egyre kisebb erdei \"szigetekre\" szorítja vissza a csimpánzokat, az ember legközelebbi rokonait az állatok között – figyelmeztettek neves primatológusok egy németországi konferencián.","shortLead":"Az emberi terjeszkedés és a vadászat egyre kisebb erdei \"szigetekre\" szorítja vissza a csimpánzokat, az ember...","id":"20190610_vadon_elo_csimpanzok_elohelyenek_zsugorodasa_erdei_gettok_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750eb57-f477-450e-bd1e-133a593778bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_vadon_elo_csimpanzok_elohelyenek_zsugorodasa_erdei_gettok_afrika","timestamp":"2019. június. 10. 12:03","title":"Szomorú a helyzet: \"erdei gettókba\" szorultak vissza a csimpánzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az előírást megszegi, közigazgatási vagy büntetőeljárást kockáztat.","shortLead":"Aki az előírást megszegi, közigazgatási vagy büntetőeljárást kockáztat.","id":"20190609_legterzar_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34930de8-7a82-49dd-83c8-577ebeee65cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_legterzar_hableany","timestamp":"2019. június. 09. 18:33","title":"Tilos jelenleg a Duna mentén, Pesttől-Paksig drónozni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert. ","shortLead":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár...","id":"20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6360148-df05-4f13-b04a-5dcc9a06c47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 11:03","title":"Az Xbox One X-nél négyszer erősebb konzolt épít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Interjú a Budapest Pride két szóvivőjével, Karlik Cintiával és Peksa Kamával, akik úgy látják, ma egyes politikai csoportosulások számára a homofóbia egyfajta politika tőke, de ők mégis az eddigi legszabadabb Budapest Pride felvonulásra készülnek. ","shortLead":"Interjú a Budapest Pride két szóvivőjével, Karlik Cintiával és Peksa Kamával, akik úgy látják, ma egyes politikai...","id":"20190610_Ha_Orbannak_fontosak_az_emberi_jogok_ott_lesz_a_Prideon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d157cb-8e10-4633-af3b-bff8100799a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ha_Orbannak_fontosak_az_emberi_jogok_ott_lesz_a_Prideon","timestamp":"2019. június. 10. 10:00","title":"„Ha Orbánnak fontosak az emberi jogok, ott lesz a Pride-on”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]