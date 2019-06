Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is elemezték. ","shortLead":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is...","id":"20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b158f-feba-40cd-8b05-d56018132bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. június. 13. 20:56","title":"A kormánypárti Professzorok Batthyány Köre is aggódik az MTA körüli vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Noha óriási szüksége van a gazdaságnak informatikusokra, máig nagyon kevés a jelentkező, ráadásul sokan a felvettek közül is idejekorán engednek a jól fizető cégek csábításának, és „félig képzetten” hagyják ott az egyetemet. Ez még az elitképzésnek számító Műegyetemen is jellemző – mondja Tevesz Gábor a BME tanszékvezető helyettese, aki lapunknak beszámolt a tavaly indított új alapképzés, a BProf tapasztalatairól is.","shortLead":"Noha óriási szüksége van a gazdaságnak informatikusokra, máig nagyon kevés a jelentkező, ráadásul sokan a felvettek...","id":"20190612_informatika_kepzes_bme_tevesz_gabor_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf62b95-8be3-4276-90e3-0501583f809f","keywords":null,"link":"/elet/20190612_informatika_kepzes_bme_tevesz_gabor_interju","timestamp":"2019. június. 12. 11:00","title":"„Az idő előtt elcsábított informatikus szakmájának segédmunkása lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","shortLead":"Indítványozták a Szegedi Törvényszéknél, hogy rendelje el a büntetőeljárás folytatását Czeglédy Csaba ellen. ","id":"20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14d64b6-2190-4702-844f-9fb42faca0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_czegledy_csaba_buntetoeljaras_szegedi_torvenyszek_mentelmi_jog_lex_czegledy","timestamp":"2019. június. 13. 10:51","title":"Az ügyészség nem engedi el Czeglédy ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba indulnak. ","shortLead":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba...","id":"20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43c2b34-3e4f-44f8-9aa8-f9e40823c68b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","timestamp":"2019. június. 13. 14:24","title":"A horvát autópálya olyan, mint a szilveszteri menü, nyáron drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a122d-6b45-44c2-b9ec-fb4e474523d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kirúgták azt a két rendőrtábornokot, akiknek az emberei kábítószert tettek Ivan Golunov táskájába.","shortLead":"Kirúgták azt a két rendőrtábornokot, akiknek az emberei kábítószert tettek Ivan Golunov táskájába.","id":"20190613_Ket_rendor_lett_Putyin_bunbakja_amiert_hamis_bizonyitekokkal_tartottak_fogva_egy_ujsagirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8a122d-6b45-44c2-b9ec-fb4e474523d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f7b338-fc3f-4177-90e7-6204a4d79245","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Ket_rendor_lett_Putyin_bunbakja_amiert_hamis_bizonyitekokkal_tartottak_fogva_egy_ujsagirot","timestamp":"2019. június. 13. 17:27","title":"Két rendőr lett Putyin bűnbakja, amiért hamis bizonyítékokkal tartottak fogva egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba296886-1537-44b5-ad26-ec561ffff735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátországban és Szlovéniában is szupercellás zivatar alakult ki kedden, 10-12 centis jégdarabok potyogtak az égből. ","shortLead":"Horvátországban és Szlovéniában is szupercellás zivatar alakult ki kedden, 10-12 centis jégdarabok potyogtak az égből. ","id":"20190612_jegeso_horvat_szloven_hatar_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba296886-1537-44b5-ad26-ec561ffff735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626acb2e-4b64-490b-95dd-5464f28cca2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_jegeso_horvat_szloven_hatar_vihar","timestamp":"2019. június. 12. 18:33","title":"Öklömnyi méretű jégdarabok verték el a horvát-szlovén határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","shortLead":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","id":"20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad96a90-f7d9-46d9-81ba-707e2a31cb06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csupán egyetlen japán és két német márka tudott bekerülni a 100 legnagyobb értékű nemzetközi brand közé.","shortLead":"Csupán egyetlen japán és két német márka tudott bekerülni a 100 legnagyobb értékű nemzetközi brand közé.","id":"20190612_csak_3_autogyarto_fert_fel_a_legertekesebb_markak_top100as_listajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85acc06b-90e3-4f8d-81a9-2985d579099c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f221bb-8305-4002-b87b-6a6a0787d808","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_csak_3_autogyarto_fert_fel_a_legertekesebb_markak_top100as_listajara","timestamp":"2019. június. 12. 11:21","title":"Csak 3 autógyártó fért fel a legértékesebb márkák top100-as listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]