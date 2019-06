Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe vették.","shortLead":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe...","id":"20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db4f177-4f13-4872-b1ad-cb1c0892456f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","timestamp":"2019. június. 26. 13:38","title":"Edzőteremben árult doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","shortLead":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","id":"20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeab00d-8bc5-415e-8b9c-97b68ed75c82","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","timestamp":"2019. június. 24. 18:18","title":"Milánóban és Cortina d'Ampezzóban lesz a 2026-os téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba ütközzön egy konkurens felvásárlása. ","shortLead":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba...","id":"20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5250-6bd8-4f56-9031-34f84d59dec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Eladná magyar érdekeltségei egy részét az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\" tempomathoz képest a forgalom sebességéhez igazítva tudja változtatni a jármű haladási tempóját.","shortLead":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\"...","id":"20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17995c02-c670-42b8-96ad-9629c99465c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Az ön autójában van távolságtartó automatika? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő a zsebéből. Igaz, egyelőre csak prototípus.","shortLead":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő...","id":"20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b2b435-07da-43fb-b547-f54068be52d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 13:33","title":"Viszlát, szenzorsziget: Az Oppo bemutatta a világ első, kijelző alá rejtett kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Bár hivatalosan egyelőre nem fővádlott Czeglédy Csaba abban a perben, amely az ő cégével összefüggő ügyben indult, a politikus eljött a tárgyalásra, amelyről azonban kiküldték. A hétfői szegedi ülésen az is kiderült, hogy a vádlottak közel fele egyezséget kötne a bírósággal.","shortLead":"Bár hivatalosan egyelőre nem fővádlott Czeglédy Csaba abban a perben, amely az ő cégével összefüggő ügyben indult...","id":"20190624_Megkezdodott_a_Czegledy_nelkuli_Czegledyper_a_vadlottak_fele_egyezseget_kotne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06e8171-3ed5-4faa-b7dd-8c5690eb7833","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Megkezdodott_a_Czegledy_nelkuli_Czegledyper_a_vadlottak_fele_egyezseget_kotne","timestamp":"2019. június. 24. 17:08","title":"A Czeglédy nélküli Czeglédy-per vádlottjainak fele egyezséget kötne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek Idahóba, a kormányzó pedig rendőrökkel hozatná őket vissza.","shortLead":"Egészen szürreális a helyzet Oregonban: a republikánusok nem akarnak a klímaváltozásról szavazni, így inkább átmentek...","id":"20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13392e-dfe8-4709-a188-259b11f39aa8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Elmenekultek_Oregonbol_a_kepviselok_hogy_ne_kelljen_a_klimavaltozasrol_szavazni","timestamp":"2019. június. 26. 05:42","title":"Elmenekültek Oregonból a képviselők, hogy ne kelljen a klímaváltozásról szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]