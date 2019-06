Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e785b64-fe14-41df-afa6-9a356946c540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feldolgozott hús fokozottan veszélyes a spermaszámra, derül ki a Harvard egyetem kutatásából.","shortLead":"A feldolgozott hús fokozottan veszélyes a spermaszámra, derül ki a Harvard egyetem kutatásából.","id":"20190625_Kevesbe_termekenyek_az_egeszsegtelen_etrendet_koveto_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e785b64-fe14-41df-afa6-9a356946c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a29523-8127-4799-8738-ec4342414a1d","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Kevesbe_termekenyek_az_egeszsegtelen_etrendet_koveto_fiatalok","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Kevésbé termékenyek az egészségtelen étrendet követő fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés, a földrajzi középpont egész máshol van.","shortLead":"Két olyan hely is van az országban, ahol többek szerint hazánk középpontja helyezkedik el. Ez azonban tévedés...","id":"20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80392133-39ef-482a-8cd0-502678882e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f76585-bccb-47c5-9293-09fdcef53972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs","timestamp":"2019. június. 25. 16:03","title":"Tévedésben élnek a magyarok, máshol van az ország közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor sportkocsijai. ","shortLead":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor...","id":"20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e87210-1df1-467d-91a1-5413e124279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","timestamp":"2019. június. 26. 13:21","title":"Szárnyasajtós, arcfelismeréses hibrid sportkocsit mutatott be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4388-75e8-4475-9ae5-a17c24b48c16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong a propagandaosztály egyik vezetője lehet. ","shortLead":"Kim Jo Dzsong a propagandaosztály egyik vezetője lehet. ","id":"20190625_Kim_Dzsong_Un_huga_lehet_EszakKorea_masodik_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4388-75e8-4475-9ae5-a17c24b48c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4017f0-1b46-4068-8b45-56b37ff215db","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kim_Dzsong_Un_huga_lehet_EszakKorea_masodik_embere","timestamp":"2019. június. 25. 10:02","title":"Kim Dzsong Un húga lehet Észak-Korea második embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","shortLead":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","id":"20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571dc02-8a9b-4e37-aa2c-95a64480033c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","timestamp":"2019. június. 26. 09:25","title":"80 helyett 130 km/h-val: utánfutóval is vannak traffipaxrekorderek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda reggel írtuk meg: pont ő volt az, aki válságtanácskozást hívott össze, hogy megtárgyalják, hogyan lehetne enyhíteni a drámai mértékű munkaerőhiányon.","shortLead":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda...","id":"20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3f000-521a-4b95-aee4-dba759b58d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","timestamp":"2019. június. 26. 14:55","title":"Megírtuk, hogy kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány, az államtitkár bejelentette: cél, hogy egyszerűsödjön az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezren telepítettek egy olyan Chrome-bővítményt, amely azután igencsak bosszantóan kezdett viselkedni. Mint kiderült, hozzányúltak a forráskódhoz, de a kiterjesztés fejlesztője ártatlannak vallja magát.","shortLead":"Több ezren telepítettek egy olyan Chrome-bővítményt, amely azután igencsak bosszantóan kezdett viselkedni. Mint...","id":"20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365d76d-e4ce-4f2c-9f80-2ac03814ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","timestamp":"2019. június. 25. 08:03","title":"Ha letöltötte ezt a Chrome-bővítményt, törölje le gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","shortLead":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","id":"20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab98ef8f-3ec5-48a8-a89f-76c36214f6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","timestamp":"2019. június. 26. 09:08","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]