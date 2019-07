Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az irodalomtörténész felel a hvg.hu információ szerint azért, hogy a 2020-ban bevezetendő Nemzeti alaptanterv humán műveltségterületeket érintő részeiben jobban tükröződjön a hazafias szemlélet. Hogy ez pontosan mit jelent, azt ősszel fogjuk megtudni. A Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihályra bízták a NAT hazafiasítását A végefőcímben Stinky Pete félreérthetetlen módon kínál szerepet a Barbie-babáknak. A MeToo-mozgalom miatt kivágtak egy jelenetet a Toy Story 2-ből Marabu FékNyúz: Magyar Tudományos Favágók Megszúrt két embert egy 19 éves fiatal a XIII. kerületben A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták. Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán". A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet... Baljós árnytalanság

Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.

Szülinapi zsúrt kellett csapni a félméteres kátyúnak, hogy az önkormányzat betömje A GANpaint Studio nevű fejlesztés nemcsak arra jó, hogy kamu képeket hozzunk létre vele, de segíthet is detekáltni a hamis fotókat. Olyan mesterséges intelligenciát csináltak, amivel bárkiből profi "photoshoppos" válhat Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és táblagépekre, de számítógépekre is fel lehet majd tenni. Végre látni valami konkrét fejleményt a Google új operációs rendszeréről