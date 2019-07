Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délkelet-Magyarországon érdemes rossz időre készülni.","shortLead":"Délkelet-Magyarországon érdemes rossz időre készülni.","id":"20190709_Viharok_miatt_adtak_ki_riasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2bef0a-2899-4ec4-805c-57b03b773ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Viharok_miatt_adtak_ki_riasztast","timestamp":"2019. július. 09. 12:08","title":"Viharok miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","shortLead":"Soha nem fizettek még ennyit a Ruby Roman szőlőért.","id":"20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24178a9-221a-4df9-9cb9-9c6b7035ac98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_32_millio_forintert_kelt_el_egy_furt_szolo","timestamp":"2019. július. 09. 08:20","title":"3,2 millió forintért kelt el egy fürt szőlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ellenfél duó egyik tagját makacs hátfájdalom kínozza. ","shortLead":"Az ellenfél duó egyik tagját makacs hátfájdalom kínozza. ","id":"20190708_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_wimbledon_paros_negyeddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3150b9d4-f5d7-4805-b0f8-132c37cec6fa","keywords":null,"link":"/sport/20190708_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_wimbledon_paros_negyeddonto","timestamp":"2019. július. 08. 22:18","title":"Babosék játék nélkül negyeddöntősök Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában. Heti egy műsorért nagyon nem rossz pénz.\r

\r

","shortLead":"Megtaláltuk annak a műsorvezetőnek a köztévés szerződését, aki a homoszexualitás gyógyításáról értekezett műsorában...","id":"20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b54c91-cf77-47f9-8373-41be04cab411","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_trombitas_kristof_mtva_fizetes","timestamp":"2019. július. 09. 13:41","title":"Ennyi pénzért beszélgetett a homoszexualitás gyógyításáról a köztévén Trombitás Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír, hogy egyelőre nem fognak változni a kutatási területek, de a levelében ott van az is, hogy erről majd az új kutatóhálózat fog igazából dönteni. ","shortLead":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír...","id":"20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a240b642-43c2-4a04-b378-89669e01983e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","timestamp":"2019. július. 09. 17:05","title":"Palkovics levélben próbálja védeni az MTA megcsonkítását az aggódó német kutatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, hogy mely területeken sikerült előrelépniük, illetve hol romlott a helyzetük 30 év alatt. ","shortLead":"Nehéz vitatni, hogy változott a nők helyzete a rendszerváltás éveihez képest. Mi most annak néztük utána a KSH és...","id":"20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e773fe66-c3d1-4dfd-b34a-4600d1e98f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5fceb9-0432-47d9-b5e5-4d1269eea815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_rendszervaltas_nok_helyzete","timestamp":"2019. július. 10. 14:30","title":"Jobb-e ma magyar nőnek lenni, mint a rendszerváltáskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","shortLead":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","id":"20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b95d3c-cb34-4eb9-98f6-f6ad892010cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","timestamp":"2019. július. 09. 09:08","title":"Nagyot drágult az alkohol, a dohány és a zöldségek, 3,4 százalékos az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","shortLead":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","id":"20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa80493-7cd1-47f7-8087-3ca0169b6453","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","timestamp":"2019. július. 09. 23:07","title":"Paul Anka elénekelte, hogy szereti Orbán Viktort, Orbán meg kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]