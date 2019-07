Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden második helyet sikerült eladniuk tavaly - a HVG-t azonban nem tudta cáfolni Vidnyánszky.\r

","shortLead":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden...","id":"20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031cb859-2518-4c62-a1a8-c7b285dae92a","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","timestamp":"2019. július. 13. 17:44","title":"Nem tudta cáfolni a Nemzeti Színház a HVG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szél Bernadett független képviselő szerette volna megtudni, milyen szakmai megfontolások alapján döntött úgy a kormány, hogy leszavazza az uniós klímavállalást. Hát, nem jutott előrébb.","shortLead":"Szél Bernadett független képviselő szerette volna megtudni, milyen szakmai megfontolások alapján döntött úgy a kormány...","id":"20190715_klimasemlegesseg_europai_unio_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orban_viktor_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff963fdc-2137-4e28-9cca-0101f9c37eda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_klimasemlegesseg_europai_unio_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. július. 15. 13:33","title":"Nem lehet belenézni az anyagokba, amik alapján Orbánék leszavazták a klímasemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor alkalmazzák, ha valakinek a közúti közlekedési szabályok iránti teljes közömbössége bizonyított. ","shortLead":"Akkor alkalmazzák, ha valakinek a közúti közlekedési szabályok iránti teljes közömbössége bizonyított. ","id":"20190715_Vajon_hany_autos_tiltanak_el_allandosult_jellemhiba_miatt_a_vezetestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ddd4bd-2b3f-4107-b9d1-5ec2d35f7b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Vajon_hany_autos_tiltanak_el_allandosult_jellemhiba_miatt_a_vezetestol","timestamp":"2019. július. 15. 14:27","title":"Vajon, hány autóst tiltanak el állandósult jellemhiba miatt a vezetéstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De alapvetően sütni fog a nap, és 23-27 fok lesz napközben. ","shortLead":"De alapvetően sütni fog a nap, és 23-27 fok lesz napközben. ","id":"20190715_Meg_ma_is_elofordulhat_meg_egyegy_zapor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45efbb44-8b9e-400f-b82b-27d6fb15063e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Meg_ma_is_elofordulhat_meg_egyegy_zapor","timestamp":"2019. július. 15. 05:21","title":"Még ma is előfordulhat még egy-egy zápor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokraták nem nyelték le a megjegyzést.","shortLead":"A demokraták nem nyelték le a megjegyzést.","id":"20190714_Biralatozon_Trumpnak_aki_Twitteren_kuldott_vissza_egyes_kepviseloket_abba_orszagba_ahonnet_szarmaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d2189c-95d8-4164-a2d4-ea936ea977e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Biralatozon_Trumpnak_aki_Twitteren_kuldott_vissza_egyes_kepviseloket_abba_orszagba_ahonnet_szarmaznak","timestamp":"2019. július. 14. 21:45","title":"Bírálatözön Trumpnak, aki Twitteren küldött vissza egyes képviselőket „abba országba, ahonnét származnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","shortLead":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","id":"20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99085ca1-db15-405e-a2ce-96eccc9cb6dc","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","timestamp":"2019. július. 13. 20:35","title":"Magára hagyott Táncszínház - érdektelen érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen összekötni. Hamarosan kiderül, hol járnak a projektben.","shortLead":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen...","id":"20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8329a3-ea94-40fc-b82a-1e5fe26fedfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","timestamp":"2019. július. 15. 10:33","title":"Nagy bejelentésre készül holnap Elon Musk, az egész világot megváltoztathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]