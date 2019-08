Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió forint értékben.","shortLead":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió...","id":"20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af36dd2-842b-4a4f-8617-40f8a8cdd969","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:57","title":"Műtárgyakat nyúlt le az egykori főmuzeológus, hogy eladja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d0351f-3a88-4ea4-ab75-cfab7a23a92d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két család esett egymásnak, vasvilla is előkerült.","shortLead":"Két család esett egymásnak, vasvilla is előkerült.","id":"20190830_Drogugy_miatt_volt_lovoldozes_Rackeven_kilencen_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0d0351f-3a88-4ea4-ab75-cfab7a23a92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0219f-d5ea-42db-a018-a269a688b892","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Drogugy_miatt_volt_lovoldozes_Rackeven_kilencen_korhazban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:42","title":"Drogügy miatt volt lövöldözés Ráckevén, kilencen kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","shortLead":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","id":"20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291b8351-0e09-43cf-8ca6-d4e61ae798da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:50","title":"Újabb milliárdokkal drágul a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, Hammerstein Judit csak afféle próbaidős vezető lett az Országos Széchényi Könyvtár élén – derítette ki a HVG. Az majd kiderül, hogyan tud együtt dolgozni Demeter Szilárddal: a túlságosan európai és liberális gondolkodásúnak tartott Hammersteint épp a Demeter Szilárd körébe tartozó Orbán János Dénes által vezényelt kultúrharc buktatta ki a Balassi Intézet éléről.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, Hammerstein Judit csak afféle próbaidős vezető lett az Országos Széchényi Könyvtár...","id":"20190829_Szocs_Geza_oszk_demeter_szilard_hammerstein_judit_miniszteri_biztos_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22066d0-0a54-46c2-95d3-3c9d685c9596","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Szocs_Geza_oszk_demeter_szilard_hammerstein_judit_miniszteri_biztos_koltozes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:20","title":"Demeter Szilárd miniszteri biztosként felel az Országos Széchényi Könyvtár költözéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","shortLead":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","id":"20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3883b94-a625-4eee-9b93-95e25a4ef97e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:40","title":"Budapesttől csak 40-60 kilométerre találni 20 millió alatti házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály valóban részt vesz az új NAT átdolgozásában, de minden másról azt mondta: nem illetékes, és nincs információja. Egy képviselői adatigénylésre most azt is kénytelen volt kiadni, hogy mely háttérintézménye fizeti a nácibarát irodalomtörténészt, aki szerint Kertész Imre nem magyar, Spiró György nem ember, a Nyugat pedig \"kis zsidó lapocska\".","shortLead":"Augusztus elején csak többhétnyi ködösítés ismerte el az Emmi, hogy az antiszemita szerzőkhöz vonzódó Takaró Mihály...","id":"20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a236dde-cdcc-4200-a067-bea63c4fa1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aad1106-23cc-4be3-94db-ec37f7625314","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Eszebe_jutott_az_Emminek_ki_foglalkozatja_Takaro_Mihalyt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:11","title":"Eszébe jutott az Emminek, ki foglalkoztatja Takaró Mihályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","shortLead":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","id":"20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f0e35-9d9c-47aa-8ebb-f82f20d4ab8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:21","title":"7 üléses sportterepjáróként érkezett meg a Mercedes-AMG GLB 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs rendszerrel cserélnék le a Google operációs rendszerét. Készülőben van Kelet Androidja?","shortLead":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs...","id":"20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e119f-2367-4f98-b5fb-5ff5f36b68b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:03","title":"Orosz operációs rendszerrel helyettesítené a Huawei az Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]