Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.","shortLead":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb...","id":"20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f5dcd-95b6-41d5-932c-2d471dd83595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:03","title":"Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt róla, de aztán semmi nem lett belőle. Most talán igen.","shortLead":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt...","id":"20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb59a95-7fd4-494d-9605-2fde1c89ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:21","title":"Előkerült Orbán egyik régi nagy terve, amihez Palkovics is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén a Szent Anna-plébániatemplomban.","shortLead":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó...","id":"20190902_semjen_templom_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad79af8-14b1-4e90-9e99-32ba677510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_semjen_templom_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"Semjén: Itt nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","shortLead":"A budakeszi ex-LMP-s után egy angyalföldi politikus jött rá, hogy inkább a Fidesz-KDNP színeiben lenne képviselőjelölt.","id":"20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95850d8-4e50-430e-a2e4-52a8ed9acd52","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_lmp_fidesz_onkormanyzati_valasztas_tempfli_jozsef","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:35","title":"Újabb, az LMP-ből frissen kilépett politikus sorolt be a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c020ba99-8a55-4c59-93bb-9134beb35e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint képernyőmegosztással igyekszik okosabbá tenni üzenetküldőjét a Facebook.","shortLead":"A jelek szerint képernyőmegosztással igyekszik okosabbá tenni üzenetküldőjét a Facebook.","id":"20190902_kepernyo_megosztasa_facebook_messenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c020ba99-8a55-4c59-93bb-9134beb35e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d932a0ea-cfa2-4a8e-bd0c-b75ecebd8264","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_kepernyo_megosztasa_facebook_messenger","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:03","title":"Hasznos új funkció jön a Facebook Messengerbe: megoszthatja a képernyőjét másokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ismét átvilágították a magyar fociakadémiákat: a Diósgyőr kapásból az élmezőnyben debütált.","shortLead":"Ismét átvilágították a magyar fociakadémiákat: a Diósgyőr kapásból az élmezőnyben debütált.","id":"20190903_Nyilvanossagra_hozta_a_Double_Pass_a_magyar_fociakademiak_sorrendjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36dcfe6-e04f-418c-b525-8fc350d4a3f5","keywords":null,"link":"/sport/20190903_Nyilvanossagra_hozta_a_Double_Pass_a_magyar_fociakademiak_sorrendjet","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:25","title":"Elkészült az újabb jelentés a magyar fociakadémiákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület átépítése. Tiborcz István cége kormányzati hátszelet kapott, de úgy tűnik, máshol is könnyítették a pályát. Információink szerint az ombudsmannál is bepanaszolták az építkezést. Tiborcz cége válaszolt a hvg.hu-nak, fogadkoznak, minden rendben lesz. ","shortLead":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület...","id":"20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675cbe2e-de09-4cf5-a443-8d00bfdc004e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:20","title":"Tiborczék a Mahart-székház világító tetejével veszélyeztetik a világörökségi besorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","shortLead":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","id":"20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c5a6b2-5e13-4746-a8e0-73d28f05446c","keywords":null,"link":"/elet/20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:26","title":"97 kutyát fogadott otthonába egy bahamai nő, mielőtt lecsapott a Dorian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]