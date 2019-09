Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet, ezért jogszabály-módosítást kezdeményeznek.","shortLead":"Nem értenek egyet azzal, hogy kisebb szabálytalanságok miatt bezárassanak egy-egy üzletet, ezért jogszabály-módosítást...","id":"20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cfba2f-b1a9-4a86-b7b1-64bf46949d9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Aranytalan_szigorrol_beszelnek_a_balatoni_vendeglatosok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:23","title":"Aránytalan szigorról beszélnek a balatoni vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","shortLead":"Feloszlott a Médiatanács jelölőbizottsága a Fidesz erőteljes asszisztálásával. ","id":"20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70384ad6-36a5-4511-971b-9901f5048b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Mediafelugyeleti_kaosszal_futhatunk_neki_az_onkormanyzati_valasztasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:08","title":"Médiafelügyeleti káosszal futhatunk neki az önkormányzati választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce4bb2-90bf-40e2-8cf5-893c1bec89e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Avagy másképp fogalmazva az ember, aki először felszabadította, majd tönkretette az országát. A pénteken, 95 éves korában elhunyt Robert Mugabe kétségkívül az egyik legellentmondásosabb szereplője volt Afrika történelmének. ","shortLead":"Avagy másképp fogalmazva az ember, aki először felszabadította, majd tönkretette az országát. A pénteken, 95 éves...","id":"20190906_robert_mugabe_zimbabwe_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ce4bb2-90bf-40e2-8cf5-893c1bec89e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f919b6f7-8955-484d-a1b9-ef214bbfd7a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_robert_mugabe_zimbabwe_halal","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:03","title":"Az ember, aki saját állítása szerint még Jézusnál is jobb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","shortLead":"Az egyiket a forgalmista intette le, mert észlelte, hogy a másik nem fog tudni megállni. ","id":"20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e108bcb-4943-4cf3-acce-818fcc981b77","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tehervonat_vasut_herceghalom_valto_fekhiba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 20:06","title":"Egymástól 200 méterre állt meg két tehervonat Herceghalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte: szeptembertől az optika mellett már a kábelhálózat nagy részén is elérhető ez a gyorsaság.","shortLead":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte...","id":"20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872cc734-f05c-47dc-a973-9e18e0da28a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:23","title":"Megduplázta az internet sebességét kábelhálózatán a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc7750-7940-4be7-ad17-918b04c77386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkapták új, nagy teljesítményű motorkerékpárjaikat a rendőrök, amelyek mindegyike 136 lóerős.","shortLead":"Megkapták új, nagy teljesítményű motorkerékpárjaikat a rendőrök, amelyek mindegyike 136 lóerős.","id":"20190905_rendomotor_bmw_r1250","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81bc7750-7940-4be7-ad17-918b04c77386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc892d99-b2a6-4695-b1fd-0f3f64771fc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_rendomotor_bmw_r1250","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:40","title":"Kéttucatnyi új rendőr-BMW miatt szárnyalt a motoreladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","shortLead":"LaShawn Daniels Grammy-díjat is nyert a Destiny's Child egy számával. ","id":"20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e58bac-1bc9-4392-a4a3-f536f2d9bba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b93c04-32d6-496e-a816-e5695f01d5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_lashawn_daniels_big_shiz_halal_autobaleset","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:49","title":"Autóbalesetben halt meg több világhírű R&B-sláger szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz felhasznált mobiltelefonos cellainformációk nem mindig voltak pontosak.","shortLead":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz...","id":"20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd9e1c-da81-4a98-bd09-d067b74707a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:03","title":"10 700 bűnügyet kell felülvizsgálni Dániában, mert a rendőrség benézte a mobilok adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]