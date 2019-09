Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"802e8cb8-d7b8-48fb-81bd-acf35a6f9266","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Immár szerves része mindennapjainknak az online önfeltárás: fontosságát és pszichológiai jóllétünkre gyakorolt hatásait semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagynunk. ","shortLead":"Immár szerves része mindennapjainknak az online önfeltárás: fontosságát és pszichológiai jóllétünkre gyakorolt hatásait...","id":"20190915_Megosztom_tehat_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802e8cb8-d7b8-48fb-81bd-acf35a6f9266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89169da-ab54-4346-9f39-ae15a07ee055","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190915_Megosztom_tehat_vagyok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:15","title":"Megosztom, tehát vagyok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d68bc3-18f1-460e-9ff1-024e2ee2c93d","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:43","title":"Mindenki visszaélésre gyanakszik Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók dróntámadásokat intéztek két szaúdi olajterminál ellen - ismerte el vasárnap a rijádi kormány és az Aramco szaúdi olajvállalat.","shortLead":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók...","id":"20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31608ca-d5a0-4671-b070-6204c95f589d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:02","title":"A felére csökkent a szaúdi olajtermelés a dróntámadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"vilag","description":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám nem biztos, hogy egyszerű dolog lesz koalíciót összekovácsolni.","shortLead":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám...","id":"201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c61a72-cfd5-45d3-b3cb-3c74317be1c9","keywords":null,"link":"/vilag/201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:00","title":"A Strache-botrány és az ibizai videó kísértete járja be Ausztriát a választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van bank, amely már lezárta az akcióját, más csak a hónap végéig kínáll kedvezményt.","shortLead":"Van bank, amely már lezárta az akcióját, más csak a hónap végéig kínáll kedvezményt.","id":"20190914_Sietnie_kell_annak_aki_banki_kedvezmenyt_is_szeretne_a_babavaro_hitel_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc7c9ba-de09-47df-982e-69157b2fa767","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Sietnie_kell_annak_aki_banki_kedvezmenyt_is_szeretne_a_babavaro_hitel_melle","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:46","title":"Sietnie kell annak, aki banki kedvezményt is szeretne a babaváró hitel mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","shortLead":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","id":"20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d3e41-a65a-4ca5-a0e0-96fd19abc8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:01","title":"Fotó: Láncra vert macskát mentettek az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","shortLead":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","id":"20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085154-fbd3-44bf-ac7e-1393d6a05e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:19","title":"Kövér szerint az ellenzék polgárháborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]