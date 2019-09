Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","shortLead":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","id":"20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b02c62-8f37-4ffa-bdbf-6c9cd937af7e","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:45","title":"Hiába építik a stadionokat, 2023-ig biztosan nem lesz BL-döntő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tovább higítják a mezőnyt. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti.","shortLead":"Tovább higítják a mezőnyt. Ez a 2020-as Eb selejtezőit még nem érinti.","id":"20190924_Atalakitottak_a_Nemzetek_Ligajat_varatlanul_feljutottunk_a_masodik_vonalba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3487f59-5e34-4957-840d-475a569fa32a","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Atalakitottak_a_Nemzetek_Ligajat_varatlanul_feljutottunk_a_masodik_vonalba","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:15","title":"Átalakították a Nemzetek Ligáját, váratlanul feljutottunk a második vonalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90964dcd-336e-42ec-87bd-0a4211eecd72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen most először készültek Archie-ról nagy felbontású, tisztán kivehető fotók (az első, pólyás képeket leszámítva). ","shortLead":"Tulajdonképpen most először készültek Archie-ról nagy felbontású, tisztán kivehető fotók (az első, pólyás képeket...","id":"20190925_Harry_herceg_Meghan_Markle_Archie_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90964dcd-336e-42ec-87bd-0a4211eecd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663e636a-4d81-46c9-9d5f-3f5e4ed959dc","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Harry_herceg_Meghan_Markle_Archie_fotok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:13","title":"Apjára ütött Harry herceg és Meghan Markle gyermeke - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is okozhatnak áldozataiknak. Kikből lesznek internetes trollok, és miért táncolnak mások idegszálain?","shortLead":"Céltalan provokációk mesterei, meddő viták generálói, akik rosszindulatú ténykedéseikkel pszichológiai károkat is...","id":"20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3f0c33-657b-46c4-bdc1-68d550ee86cd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190925_Igazabol_sajnalni_kene_oket__ami_a_trollkodas_mogott_van","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:10","title":"Igazából sajnálni kéne őket – ami a trollkodás mögött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok kerülnek víz alá, az ivóvizünket is fenyegeti a tengervíz és nem győzzük majd az emléktáblákat állítani a gleccsereknek, ha az emissziót nem szorítjuk vissza radikálisan és azonnal. Kijött az ENSZ új klímajelentése, amit 195 ország kormánya fogadott el. ","shortLead":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok...","id":"20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a987818-b2aa-49ff-8d9f-df12bc40adaa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:47","title":"Kijött az ENSZ-klímajelentés: Rá sem fogunk ismerni a bolygónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","id":"20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1814e134-5274-4f26-b364-6fb206b2b382","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:15","title":"A kampány kellős közepén ÁSZ-vizsgálat indul Szegeden egy uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cukorbetegek esetében a testtömegindex helyett a testzsírindex mutatja helyesen a szív- és érrendszeri problémák kockázatát – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A cukorbetegek esetében a testtömegindex helyett a testzsírindex mutatja helyesen a szív- és érrendszeri problémák...","id":"20190924_testtomegindex_helyett_testzsirindex_sziv_es_errendszeri_problemak_kockazata_cukorbetegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8d0f73-1df4-4f4e-9043-1b98d2770f0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_testtomegindex_helyett_testzsirindex_sziv_es_errendszeri_problemak_kockazata_cukorbetegek","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:03","title":"Nem mindenkinél a testtömegindex számít, sokan végig rossz mutatót néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis négy darab már feltűnt a fővárosi forgalomban. ","shortLead":"Legalábbis négy darab már feltűnt a fővárosi forgalomban. ","id":"20190925_Kozel_egy_ev_alldogalas_utan_utcan_vannak_az_uj_Skoda_trolik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adffa8a-8435-4ca2-b92b-6b640ded1098","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Kozel_egy_ev_alldogalas_utan_utcan_vannak_az_uj_Skoda_trolik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:33","title":"Közel egy év álldogálás után, utcán vannak az új Skoda trolik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]