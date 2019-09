Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04042122-6ad7-4c3a-b4b2-5ab1c03247da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamennyiünknek vannak vízióink a jövőről, de azért az mindenképp izgalmasabb, amikor egy bennfentes képzeli el, milyen vívmányok várhatók tíz év múlva a saját területén. A Huawei még 2010-ben készített egy videót a 2020-as év elképzelt, telekommunikációhoz kapcsolódó eszközeiről.","shortLead":"Valamennyiünknek vannak vízióink a jövőről, de azért az mindenképp izgalmasabb, amikor egy bennfentes képzeli el...","id":"20190927_huawei_2010_koncepcio_video_2020_jovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04042122-6ad7-4c3a-b4b2-5ab1c03247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493c892b-c510-484c-aa76-ab734e6ee810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_huawei_2010_koncepcio_video_2020_jovo","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:03","title":"Videó: így képzelte el 2010-ben a Huawei, hogy mi lesz majd 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas nem bízza a véletlenre a lejárató kampányának célba juttatását, szerződést kötött a Magyar Postával.\r

\r

","shortLead":"A Fidelitas nem bízza a véletlenre a lejárató kampányának célba juttatását, szerződést kötött a Magyar Postával.\r

\r

","id":"20190927_Mar_a_postasok_is_segitik_a_Fidelitas_learato_kampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0435d17-1cbd-4c6d-9333-880ccd431b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Mar_a_postasok_is_segitik_a_Fidelitas_learato_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:38","title":"Már a postások is segítik a Fidelitas lejárató kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec05dfb1-6844-4d5d-a0ae-f4222db48d53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka első hibrid modellje nem meglepő módon egy méretes divatterepjáró.","shortLead":"A kékvérű brit márka első hibrid modellje nem meglepő módon egy méretes divatterepjáró.","id":"20190927_az_elso_zold_rendszamos_bentley_39_kilometert_tud_megtenni_elektromosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec05dfb1-6844-4d5d-a0ae-f4222db48d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885e4731-6923-445e-916f-d34a0653e124","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_az_elso_zold_rendszamos_bentley_39_kilometert_tud_megtenni_elektromosan","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:21","title":"Az első zöld rendszámos Bentley 39 kilométert tud megtenni elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 753 esetbeli, különösen nagy kárt okozó csalással és sikkasztással vádolják Tarsoly Csabát. Az Emberi Jogok Európai Bírósága neki adott igazat a magyar állammal szemben.","shortLead":"Magyarországon 753 esetbeli, különösen nagy kárt okozó csalással és sikkasztással vádolják Tarsoly Csabát. Az Emberi...","id":"20190928_12_milliardot_iteltek_meg_az_egykori_Quaestorvezernek_Strasbourgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bfc93a-2013-4133-a384-d1f8b4b0beb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_12_milliardot_iteltek_meg_az_egykori_Quaestorvezernek_Strasbourgban","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:59","title":"1,2 milliót ítéltek meg az egykori Quaestor-vezérnek Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába. Egy erőteljes hullám aztán elsodorta. 25 éve volt.\r

\r

","shortLead":"Hilal al-Hadzs reményteljes kungfuzó volt, Marokkóból akart beúszni a spanyol területnek számító Melillába...","id":"20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5871-e5ec-4eb9-b47f-fc854dbe724b","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Spanyol_teruletre_uszva_remelt_jobb_sorsot_a_jemeni_kungfubajnok_de_tengerbe_fulladt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:48","title":"Spanyol területre úszva remélt jobb sorsot a jemeni kungfubajnok, de tengerbe fulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt igazságügyi minisztersége alatt kiadtunk két orosz fegyverkereskedőt Moszkvának. A testület tagjai hétfőn újra összeülnek, de kiszivárgott információk szerint nem látják, hogyan lehetne feloldani a felmerült összeférhetetlenséget. ","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az Európai Parlament jogi szakbizottsága nem nézte jó szemmel, hogy a magyar biztosjelölt...","id":"20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ac4c5-8a02-47a2-ba58-bed60fe9d5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Az_orosz_befolyasnak_is_koze_lehetett_Trocsanyi_Laszlo_leszavazasahoz","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:21","title":"Orosz fegyverkereskedőknek is köze lehet Trócsányi László leszavazásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","shortLead":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","id":"20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975f17e-a392-4d99-a537-61439ebd4834","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:07","title":"Súlyos sérülést okozott a korcsolyapenge a gyorskorcsolyázók országos bajnokságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És erről videó is készült. ","shortLead":"És erről videó is készült. ","id":"20190927_Will_Smith_zene_zenekar_nepzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c22acb-67fc-40ad-951b-49cbc1855b42","keywords":null,"link":"/kultura/20190927_Will_Smith_zene_zenekar_nepzene","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:52","title":"Will Smithnek eléggé bejött a magyar népzene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]